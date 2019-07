Επιφυλάξεις για επιθετική μείωση επιτοκίων από Fed και τα κέρδη της Apple

Της Μαίρης Βενέτη

Οι επενδυτές στις διεθνείς αγορές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί στην έναρξη της τρέχουσας εβδομάδας με κύριο πρωταγωνιστή τον προβληματισμό ότι τα ισχυρά στοιχεία που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για την αμερικανική αγορά εργασίας, περιορίζουν αρκετά τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων από την Federal Reserve, στη συνεδρίασή της στα τέλη του μήνα.



Να υπενθυμίσουμε ότι η διάμεσος των αναλυτών πριν την ανακοίνωση των στοιχείων για την αγορά εργασίας την Παρασκευή, στοιχημάτιζε ότι η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα θα προχωρούσε σε μείωση των επιτοκίων της κατά 50 μονάδες βάσης, από το εύρος του 2,25%-2,50% που βρίσκονται σήμερα, έναντι να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.



Όμως τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση, τα οποία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 224.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο -αριθμός σημαντικά υψηλότερος από ό,τι αναμενόταν- έθεσαν το λογικό ερώτημα: Μήπως οι ανησυχίες για την οικονομική επιβράδυνση είναι υπερβολικές προς το παρόν και ως εκ τούτου η Fed αποφασίσει μια πολύ μικρότερη μείωση της τάξης των 25 μονάδων βάσης;



Υποβάθμιση των μετοχών της Apple



Μια από τις εκπλήξεις της νέας εβδομάδας ήταν και η υποβάθμιση των μετοχών της Apple σε "sell” από "neutral” από τον αναλυτή της Rosenblatt Securities, Jun Zhang.



Σε σημείωμα του σε πελάτες της εταιρείας ανέφερε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του τεχνολογικού κολοσσού αναμένεται να επιδεινωθούν τους επόμενους 6-12 μήνες, λόγω των απογοητευτικών πωλήσεων των iPhones, αλλά και την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης άλλων προϊόντων της εταιρείας.



Μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα προϊόντα όπως HomePod, AirPod και iWatch δεν θα υποστηρίξουν τελικά την αύξηση εσόδων, ενώ έδωσε τιμή στόχο δωδεκαμήνου για την Apple στα 150 δολάρια.



Η εξέλιξη αυτή άσκησε πιέσεις και σε άλλες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, ενώ πρωταγωνιστής στην ειδησιογραφία ήταν χτες και η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, με δημοσίευμα στη New York Post να αναφέρει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον πάροχο δορυφορικής τηλεόρασης Dish Network για τη δημιουργία ενός τέταρτου αμερικανικού τηλεπικοινωνιακού φορέα, αν η προγραμματισμένη συγχώνευση μεταξύ της T-Mobile US Inc. και της Sprint Corp. ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πάντα δημοσίευμα, το δίκτυο θα μπορούσε αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία της T-Mobile, τα οποία η τελευταία ενδέχεται να αναγκαστεί να πουλήσει προκειμένου να εγκριθεί η συγχώνευση με τη Sprint από το υπουργείο Δικαιοσύνης.