ΕΛΠΕ: Στρατηγική συνεργασία για τη διακίνηση υγραερίου στην κυπριακή αγορά

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τη VLPG Plant Ltd. για τη διακίνηση των προϊόντων υγραερίου LPG στην Κυπριακή αγορά, ανακοίνωσε ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια. Παράλληλα, οι δύο πλευρές προχώρησαν στις 2 Ιουνίου 2021 σε υπογραφή σύμβασης για την προσχώρηση των ΕΛΠΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της VLPG Plant Ltd. σε ποσοστό 32%. H συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην κοινοπραξία VLPG Ltd. συμμετέχουν ήδη οι εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd. Στις δραστηριότητες της VLPG Plant Ltd, περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις διακίνησης υγραερίου, με ιδιόκτητες δυνατότητες εκφόρτωσης δεξαμενόπλοιων, αποθήκευση καθώς και διανομή στην αγορά μέσω βυτιοφόρων υγραερίου. Επίσης, η κοινοπραξία θα διαχειριστεί την εμφιάλωση και συντήρηση των φιαλών υγραερίου που θα διατίθενται από τις εταιρείες εμπορίας.

Η VLPG Plant Ltd. έχει αναλάβει την κατασκευή τής υπερσύγχρονης μονάδας υγραερίου στο Βασιλικό, που με την επέκτασή της προβλέπεται να διαχειρίζεται περίπου 32.000 μετρικούς τόνους χύμα υγραερίου και περίπου 24.000 μετρικούς τόνους εμφιαλωμένου υγραερίου σε ετήσια βάση. Τα έργα κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2021.