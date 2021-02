Elliott Management: Εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας SPAC με 1 δισ. δολάρια

APimages

Η εταιρεία Elliott Management, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Πολ Σίνγκερ, βρίσκεται στο στάδιο συζητήσεων με τραπεζίτες σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας SPAC, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

H SPAC (Special Purpose Acquisition Company) είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού που συγκροτείται στο φως από επενδυτές με την άδεια των αρμόδιων χρηματιστηριακών αρχών. Μια SPAC έχει ένα σύντομο χρόνο ζωής και αυτός ο χρόνος εξαντλείται από την στιγμή που πετύχει τον στόχο της, δηλαδή από την στιγμή που ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγοράς ή συγχώνευσης με την εταιρεία-στόχο.

Μέχρι στιγμής φέτος, τουλάχιστον 116 SPAC έχουν συγκεντρώσει 35 δισεκατομμύρια δολάρια, θέτοντας τις βάσεις για να ξεπεραστεί το ρεκόρ του περασμένου έτους που ήταν πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την SPAC Research. Έξαλλου, 10 νέα SPAC ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή.

Δεν είναι σαφές σε ποιο κλάδο στοχεύει η Elliott, η οποία με περίπου 42 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση έχει τοποθετηθεί σε εταιρείες τόσο διαφορετικές όσο η AT&T Inc. και η Marathon Petroleum Corp τα τελευταία χρόνια. Η θυγατρική της ιδιωτικών μετοχών, η Evergreen Coast Capital, επικεντρώνεται στην τεχνολογία, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει στις εξαγορές της εταιρείας λογισμικού υγειονομικής περίθαλψης Athenahealth Inc. και της εταιρείας λογισμικού επιχειρήσεων LogMeIn Inc.