Έκλεισε η «πρώτη φάση» της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας

Ουάσιγκτον και Πεκίνο κατέληξαν σε μια επί της αρχής προκαταρκτική εμπορική συμφωνία, ανέφερε το Bloomberg, σημειώνοντας πως η αποκαλούμενη συμφωνία «πρώτης φάσης» αναμένει πλέον την υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Bloomberg επικαλέστηκε στο δημοσίευμά του ανώνυμες πηγές, που είναι καλά ενημερωμένες για την πορεία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων.

Μια από τις πηγές ανέφερε επίσης ότι αναμένεται σύντομα ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ ενημερώνεται αυτή την ώρα από τους ανώτατους συμβούλους του για τις εμπορικές συνομιλίες με το Πεκίνο για τα δεδομένα της επί της αρχής συμφωνίας.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Νωρίτερα πάντως, σύμφωνα με την Wall Street Journal, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρονταν να προσέφεραν στο Πεκίνο ακύρωση μιας νέας σειράς δασμών αξίας 160 δισ. δολαρίων σε εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, οι οποίοι θα ετίθεντο σε ισχύ από την ερχόμενη Κυριακή, καθώς και μείωση κατά 50% των υφιστάμενων δασμών σε κινεζικά αγαθά αξίας περίπου 375 δισ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Πρόεδρος Τραμπ είχε γράψει στο Twitter ότι οι δύο χώρες βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία «Πρώτης Φάσης».

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!