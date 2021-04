COSMOTE: Πάσχα με απεριόριστα data στο κινητό για όλους

Απεριόριστα data για 10 ημέρες με €4,90, προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της φέτος το Πάσχα, φέρνοντας κοντά αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες.

Οι συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής COSMOTE -οικιακοί και εταιρικοί- μπορούν να ενεργοποιήσουν την Πασχαλινή προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, από την Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 10 Μαΐου (23:59) και να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστα data, χωρίς κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες του δικτύου 4G και 5G, για 10 ημέρες από τη στιγμή της ενεργοποίησης του πακέτου. Η ενεργοποίηση της προσφοράς πραγματοποιείται από τις εφαρμογές My COSMOTE και WHAT’S UP.

Μάλιστα, όσοι συνδρομητές διαθέτουν 5G συσκευή που έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE, μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο COSMOTE 5G, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση και ανεξαρτήτως προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πασχαλινή προσφορά εδώ.

COSMOTE: Κορυφαία εμπειρία Mobile Internet στο μεγαλύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, αφού την περασμένη δεκαετία, οι επενδύσεις έφτασαν τα €5 δισ. Επιπλέον, υλοποιεί επενδύσεις ύψους €2 δισ. την τρέχουσα τετραετία, για να προσφέρει ακόμα υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη κάλυψη στο κινητό και το σταθερό. Χάρη σε αυτές τις επενδύσεις και τις εντατικές προσπάθειες των ανθρώπων της, η COSMOTE διαθέτει τα μεγαλύτερα 4G και 5G δίκτυα στη χώρα με πληθυσμιακή 4G κάλυψη 99% και το COSMOTE 5G να είναι ήδη διαθέσιμο σε 17 πόλεις, με την πληθυσμιακή κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να ξεπερνά πλέον το 90%.

Η COSMOTE έφερε πρώτη στην Ελλάδα το δίκτυο 5G, με τις μέγιστες ταχύτητες να ξεπερνούν το 1Gbps σε συγκεκριμένες περιοχές ενώ η πληθυσμιακή κάλυψη του COSMOTE 5G αναμένεται να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021.

3,2 εκατομμύρια οι ενεργοί χρήστες των εφαρμογών My COSMOTE και WHAT’S UP

Με τους συνδρομητές που χρησιμοποιούν σήμερα τις εφαρμογές My COSMOTE και WHAT’S UP να έχουν φτάσει τα 3,2 εκατ., τα δύο apps είναι σταθερά μέσα στις δημοφιλέστερες επιλογές στο App Store και το Google Play. Μέσα από τις εφαρμογές, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συνδέσεις σταθερής και κινητής που διαθέτουν οι ίδιοι, καθώς και τα μέλη της οικογένειας ή της επιχείρησής τους, να ελέγχουν και να πληρώνουν τον λογαριασμό τους, να ελέγχουν και να ανανεώνουν το υπόλοιπο στο καρτοκινητό τους ή το καρτοκινητό τρίτου, αλλά και να αγοράζουν πακέτα. Μπορούν, επίσης, να έχουν άμεση πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες και να αποκτούν κωδικό για να απολαμβάνουν προσφορές COSMOTE DEALS for YOU. Τέλος, μέσω του My COSMOTE App, είναι εφικτή η διαχείριση του router του σπιτιού ή της επιχείρησης από απόσταση.