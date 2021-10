Coca-Cola Τρία Έψιλον: 2 χρυσά και 2 ασημένια βραβεία στα HR Awards

Η ομάδα της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην τελετή απονομής HR Awards 2021

H Coca-Cola Τρία Έψιλον βραβεύτηκε με 4 συνολικά διακρίσεις στα φετινά HR Awards. Πρόκειται για μια αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη σημασία και την προσήλωση της εταιρείας στη δημιουργία του εργασιακού περιβάλλοντος του αύριο, προσφέροντας στους ανθρώπους της τη δυνατότητα να εξελιχθούν, σε ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας.

Το πρώτο χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Talent Management Strategy & Initiative, απονεμήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Coca-Cola Τρία Έψιλον για τη συνολική στρατηγική της στην ανάπτυξη ταλέντων, ενώ το δεύτερο χρυσό βραβείο η εταιρεία το έλαβε στην κατηγορία Best CSR Initiative για την πρωτοβουλία Στήριξη Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Τα δύο ασημένια βραβεία δόθηκαν στην κατηγορία Excellence in Employer Branding για την πρωτοβουλία «Εξελισσόμαστε και κερδίζουμε μαζί στη Νέα Εποχή», καθώς και στην κατηγορία Most Valuable HR Team, για τη συμβολή της ομάδας στην υποστήριξη και στη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων της μέσα από το πρόγραμμα «Παραμένουμε Ενωμένοι».

H People & Culture Director της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, Κωνσταντίνα Μπάρκα, δήλωσε σχετικά: «Οι διακρίσεις αυτές μας κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενους και περήφανους, καθώς αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι επίκεντρο σε ό,τι κάνουμε είναι οι άνθρωποί μας, η ευεξία και η εξέλιξή τους. Στόχος μας να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, λειτουργώντας με ενσυναίσθηση. Να ακούμε τις ομάδες μας, την κοινωνία, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και να ανταποκρινόμαστε σε αυτές, εξελίσσοντας έτσι καθημερινά τον οργανισμό μας».

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Talent Management Strategy & Initiative για τη συνολική στρατηγικής της στην ανάπτυξη ταλέντων. Η διάκριση αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης και διαχείρισης ταλέντων, που αποτελεί αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα της εταιρείας. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και σύγχρονα εργαλεία, η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενισχύει την ενδυνάμωσή τους προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων ταχείας εξέλιξης, που εναρμονίζονται με τα προσωπικά πλάνα ανάπτυξης και καριέρας των ανθρώπων της.

Το δεύτερο χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στην Coca-Cola Τρία Έψιλον και την Coca-Cola Hellas στην κατηγορία Best CSR Initiative, για την πρωτοβουλία Στήριξη Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με τη συμμετοχή των εργαζομένων τους. Οι δύο εταιρείες ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν μεγάλο, κοινό σκοπό: να βοηθήσουν, στην κρίσιμη συγκυρία της πανδημίας, τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Με ευαισθησία και υπευθυνότητα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas, στάθηκαν δίπλα τους υποστηρίζοντας με προϊόντα και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων τους το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας χιλιάδες συνανθρώπους μας στις βασικές τους ανάγκες σε τρόφιμα και προϊόντα.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον έλαβε επίσης το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Excellence in Employer Branding, για τη δράση «Εξελισσόμαστε και κερδίζουμε μαζί στην Νέα Εποχή», μέσα από την οποία ανέδειξε την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία στον τρόπο συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών στη διάρκεια της πανδημίας, δίνοντας αξία στις εμπειρίες και στο δικό τους προσωπικό ταξίδι, όπως και εκείνοι δίνουν αξία κάθε μέρα στον οργανισμό. Η εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε δύο φάσεις της καμπάνιας Employer Branding, παρουσιάζοντας την αντιπροσωπευτική και αυθεντική εικόνα του εργασιακού της περιβάλλοντος, έχοντας ως προτεραιότητα να ενισχύσει τη δέσμευση των εργαζομένων της, την κατανόηση εξωτερικά της εταιρικής κουλτούρας και την προσέλκυση νέων ταλέντων.

Τέλος, η εταιρεία απέσπασε το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Most Valuable HR Team, για την πρωτοβουλία Παραμένουμε Ενωμένοι για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης συνθήκης της πανδημίας, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά, με προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων της. Η ομάδα HR της Coca-Cola Τρία Έψιλον από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στις ομάδες στηρίζοντας σε όλα τα επίπεδα τη λειτουργία τους με σκοπό την ασφάλεια όλων με υψηλά πρότυπα και την προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας στην αγορά, στα εργοστάσια και στα γραφεία, ώστε να στηρίξει απρόσκοπτα τις ανάγκες της κοινωνίας και των καταναλωτών.