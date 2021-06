CΕΟ VW: Εργαστήρι του μέλλοντος για την Ευρώπη η Αστυπάλαια

Η Αστυπάλαια φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα πρώτα ενεργειακά αυτόνομα νησιά με μηδενικούς ρύπους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου τα επόμενα χρόνια. «Ένα εργαστήριο δοκιμών για την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα», και αυτό με τη βοήθεια της Volkswagen, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel. Στο εκτενές του αφιέρωμα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του project σε Astypalea Smart & Sustainable Island που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του πρωθυπουργού και του επικεφαλής του Ομίλου της Volkswagen Χέρμπερτ Ντίες, για την ενεργειακή μετατροπή του νησιού μέσα από πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες.

Το αφιέρωμα θυμίζει ότι στο νησί ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 ένα φιλόδοξο ελληνογερμανικό κοινό έργο, όταν η ελληνική κυβέρνηση και η Volkswagen υποσχέθηκαν να μετατρέψουν την Αστυπάλαια σε ένα εντελώς πράσινο νησί. Θα είναι το πρώτο κατοικημένο νησί στην Ευρώπη που θα κάνει ένα τέτοιο βήμα. Αυτό σημαίνει πως στο εγγύς μέλλον θα κινούνται εκεί μόνον ηλεκτρικά οχήματα. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η βενζίνη και το ντίζελ θα πρέπει ουσιαστικά να καταργηθούν, με αποτέλεσμα το νησί να γίνει «εργαστήριο του μέλλοντος για την Ευρώπη», όπως ανέφερε σε πρόσφατο tweet του ο Χέρμπερτ Ντίες.

Astypalea will be a future lab for decarbonization in Europe! Great to start this project with @kmitsotakis today. Huge committment! Together we will transform the entire island: green energy, e-mobility, new mobility services. pic.twitter.com/YrBPd3VUkl