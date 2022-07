Βrown Hotels: Ενισχύει την παρουσία της με το Brown Beach Eretria

Η αλυσίδα ΒrownHotels, ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με το άνοιγμα του Brown Beach Eretria, το πρώτο all-inclusive ξενοδοχείο της, προσφέροντας μια νέα ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας και διασκέδασης σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα.

Η νέα πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα του Ομίλου, βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία ακριβώς δίπλα από το κύμα, με καταπληκτική θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο και δική του παραλία. Το Brown Beach Eretria με τα 175 δωμάτια αποτελεί μια όαση απόλαυσης και ξεκούρασης συνθέτοντας την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση μακριά από το άγχος και το στρες της πόλης. Τα δωμάτια προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στον κήπο και τη θάλασσα, υπενθυμίζοντας ανά πάσα στιγμή στον επισκέπτη τη μοναδική φυσική ομορφιά του τόπου ενώ εξωτερικά η παραλία σε συνδυασμό με την πλούσια τοπική βλάστηση και τους υπαίθριους χώρους δημιουργούν ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα χαλάρωσης, ιδανικό για εξερεύνηση.

Το Brown Beach Eretria είναι το πρώτο all-inclusive resort με πολυτελείς μοναδικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις κάθε επισκέπτη. Το νέο ξενοδοχείο υπόσχεται μία all day ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει, απόλαυση τοπικών γεύσεων στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, ατελείωτα sessions ηλιοθεραπείας και χαλάρωσης στην εντυπωσιακή πισίνα του ξενοδοχείου και μια ολοκληρωμένη εμπειρία αναζωογόνησης μέσα από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις spa του resort και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ δεν λείπουν και οι watersports δραστηριότητες με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για παιδιά όπως παιδική πισίνα, floating και aquapark προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ξέγνοιαστων οικογενειακών διακοπών.



Ζεστά χρώματα εμπνευσμένα από το φυσικό τοπίο και τις αμμώδεις παραλίες σε συνδυασμό με μπλε πινελιές κυριαρχούν στο εσωτερικό των δωματίων δημιουργώντας ένα περιβάλλον χαλάρωσης που προσκαλεί τον επισκέπτη να ζήσει νέες εμπειρίες, απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή. Το εντυπωσιακό μωσαϊκο με γκρι και λευκές λεπτομέρειες καθώς και το κόκκινο μάρμαρο στους κοινόχρηστους χώρους κλέβουν την παράσταση δημιουργώντας μια luxury αισθητική.



Μετά το Brown Beach Eretria και συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία, η αλυσίδα Brown Hotels αναμένεται να εγκαινιάσει στο προσεχές μέλλον ακόμη μία σειρά ξενοδοχείων στο Λουτράκι, με πρώτο το Dave by the Beach Loutraki. Το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη τριετία περιλαμβάνει συνολικά 42 ξενοδοχεία και resorts, τα οποία ήδη βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της ανάπτυξης.