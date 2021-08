Boeing: Αναβλήθηκε η δοκιμαστική εκτόξευση διαστημικού σκάφους

Η εταιρεία Boeing ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβάλλεται η δοκιμαστική εκτόξευση του μη επανδρωμένου διαστημικού σκάφους Starliner προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) λόγω ενός προβλήματος στο σύστημα προώθησης.

We're standing down from today's #Starliner Orbital Flight Test-2 launch.



During pre-launch preparations, our engineers detected unexpected valve position indications in the propulsion system.



Read the full statement: https://t.co/uQBjvq8ObU pic.twitter.com/4X2INbZj7Q