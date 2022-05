Aττική Οδός: Το who is who των οκτώ διεκδικητών

Αυξημένο ενδιαφέρον από οκτώ ενδιαφερομένους συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για νέα σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού μιας από τις σημαντικότερες οδικές υποδομές της χώρας, για 25 έτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).

Οι προσδοκίες για το τίμημα, όπως έχει ήδη αναφέρει το liberal, είναι αυξημένες και μπορεί να φθάσουν στο ύψος των 3 δισ. ευρώ, κάτι όμως που αναμένεται να φανεί στην β φάση των δεσμευτικών προσφορών που τοποθετείται χρονικά το Φθινόπωρο.

Από τα 8 σχήματα που τελικά κατέθεσαν προσφορές είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο έργο παραχώρησης της χώρας, αποτελεί πόλο έλξης για «γίγαντες» της διεθνούς σκηνής, αλλά και πολύ ισχυρούς εγχώριους ομίλους οι οποίοι θα διασταυρώσουν τα πυρά τους στην φάση των δεσμευτικών προσφορών.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A. -GRUPPO FININC – INC SpA

Ένωση προσώπων αποτελούμενη από τις εταιρείες «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και «FS ARK HOLDCO S.a.r.l.»

Ένωση προσώπων «VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – MOBILITY PARTNER S.A.S.»

Ένωση προσώπων «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε. – ADRIAN INFRASTRUCTURE»

Κοινοπραξία αποτελούμενη από τις εταιρείες «BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A.» και «RUBICONE BIDCO S.A.»

Κοινοπραξία αποτελούμενη από τις εταιρείες «MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.AR.L.» και «FINCOP INFRASTRUCTURE LTD»

Κοινοπραξία αποτελούμενη από τις εταιρείες «VAUBAN» – «DIF» – «EGIS»



Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τους υποβληθέντες φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη β΄ φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 70 χλμ., που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 με τη μέθοδο της παραχώρησης. Αποτελεί τον περιφερειακό της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και τμήμα της σπονδυλικής στήλης του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής. Πρόκειται για ένα προαστιακό οδικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομο, με δύο ή τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), ανά κατεύθυνση. Σε ορισμένα τμήματα στο μέσον του αυτοκινητόδρομου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Περαιτέρω, ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), αφού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ο αυτοκινητόδρομος έχει ελεγχόμενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο κάθετα, διασταυρούμενα μεταξύ τους, τμήματα, την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού - Σπάτων, μήκους περίπου 52 χλμ., και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, μήκους περίπου 13 χλμ. Στην Αττική Οδό εντάσσεται και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5 χλμ.

To who is who των διεκδικητών

ABERTIS

Η Abertis είναι κορυφαίος διεθνής διαχειριστής στην ανάπτυξη και διαχείριση δρόμων υψηλής χωρητικότητας και ποιότητας, με περίπου 8.000 χλμ. σε 16 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Είναι ο πρώτος εθνικός διαχειριστής εκμετάλλευσης οδών με διόδια σε χώρες όπως η Ισπανία, η Χιλή και η Βραζιλία, ενώ επίσης έχει σημαντική παρουσία στη Γαλλία και την Ιταλία. Το 2021, η Abertis απασχολούσε 13.200 εργαζομένους.

ARDIAN

Η Ardian είναι ένας κορυφαίος διεθνής ιδιωτικός επενδυτικός οίκος με συνολικά κεφάλαια $125 δισ., προς διαχείριση ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Η Ardian Infrastructure κατέχει ηγετική θέση στις βασικές υποδομές με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείρηση $20 δισ., ενώ αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο ιδιοκτήτη αυτοκινητοδρόμων με διόδια παγκοσμίως.

ΑΒΑΞ

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στους κλάδους των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας. O Όμιλος διατηρεί ενεργή θέση σε 18 παραχωρήσεις εν πλήρη λειτουργεία, ενώ δραστηριοποιείται σε παραπάνω από 15 χώρες (Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή).

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 22 χώρες παγκοσμίως και απασχολεί περίπου 7.500 εργαζομένους.

BRISA

Η Brisa είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός διαχειριστής αυτοκινητοδρόμων στην Πορτογαλία και διακρίνεται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Brisa διαχειρίζεται 1.628 χλμ. παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων και απασχολεί πάνω από 2.844 εργαζομένους.

RUBICONE BIDCO

Η Rubicone BidCo, S.A.είναι ο μέτοχος πλειοψηφίας της Brisa (81% συμμετοχή) – αποτελεί ένα επενδυτικό όχημα που ανήκει πλήρως (άμεσα και έμμεσα) σε σύμπραξη προσώπων διεθνών επενδυτών (APG Asset Management N.V., National Pension Service of the Republic of Korea and Swiss Life Asset Managers)

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ / COPELOUZOS GROUP (FINCOP INFRASTRUCTURE)

Ο Όμιλος Κοπελούζου κατέχει ηγετικό ρόλο στην ελληνική αγορά και αποτελείται από εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας του Ομίλου είναι η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμμετοχή σε έργα υποδομών και παραχωρήσεων, ακίνητα, διαχείριση εγκαταστάσεων, διαφημιστικά κέντρα, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, καθώς και διαχείριση μεγάλων έργων. Η Fincop Infrastructure Ltd είναι ένα επενδυτικό όχημα του Ομίλου Κοπελούζου

MACQUARIE

Η Macquarie, μέσω της Macquarie Asset Management (MAM), κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στη δημιουργία και τη διαχείριση εξειδικευμένων κεφαλαίων που επικεντρώνονται στις υποδομές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ακίνητα, τη γεωργία, την ιδιωτική πίστωση και τη χρηματοδότηση μεταφορών. Η Macquarie Asset Management (MAM) διαχειρίζεται 39 επιχειρήσεις υποδομών και πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή EMEA, που αντιπροσωπεύουν πάνω από £53 δισ. περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση.

DIF

Η DIF Capital Partners κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως ως ανεξάρτητος διαχειριστής επενδύσεων, με κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους περίπου €10 δισ. μέσω εννέα επενδυτικών κεφαλαίων υποδομών κλειστού τύπου και διαφόρων οχημάτων συνεπένδυσης. Η DIF επενδύει σε εταιρίες υποδομών και περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία.

EGIS

Η Egis είναι μία διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται ενεργά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στους τομείς των κατασκευαστικών έργων και μεταφορών. Η Egis διαχειρίζεται 47 αυτοκινητοδρόμους σε πέντε ηπείρους, συνολικού μήκους 4.500 χλμ. Δραστηριοποιείται σε 120 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 16.200 εργαζομένους.

VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS

Η Vauban είναι ένας κορυφαίος διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, ο οποίος ειδικεύεται στις επενδύσεις υποδομών στην Ευρώπη και αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Natixis Investment Managers. Η Vauban διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου €6,5 δισ. Έχει επίσης πραγματοποιήσει πάνω από 65 επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη σε έργα σχετικά με μεταφορές υπηρεσίες ενέργειας, καθώς και έργα κοινωνικών και ψηφιακών υποδομών σε 11 διαφορετικές χώρες.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους με δραστηριότητες στους κλάδους των υποδομών, της καθαρής ενέργειας, της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας, των παραχωρήσεων και της ανάπτυξης ακινήτων, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Ο Ομίλους, έχει παρουσία σε 16 χώρες, όπου απασχολεί περίπου 3.500 εργαζομένους.

IGNEO (FS ARK HOLDCO)

Η Igneo (πρώην First Sentier Investors) είναι ένας από τους μεγαλύτερους άμεσους επενδυτές υποδομών στον κόσμο έχοντας προβεί σε 60 εξαγορές από το 1994. Διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 24 εταιριών υποδομών μεσαίου μεγέθους στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, και κατέχει περιουσιακά στοιχεία αξίας $14,8 δισ.

Η FS Ark Holdco αποτελεί επενδυτικό όχημα της Igneo (με έδρα στο Λουξεμβούργο).

INC

Η INC SpA, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες υποδομών στην Ιταλία. Η εταιρία δραστηριοποιείται στους κλάδους των κατασκευών και των παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων στην Ιταλία και στις διεθνείς αγορές.

Είναι μέλος της FININC GROUP, μιας ιταλικής εταιρίας συμμετοχών που δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των μεγάλων δημοσίων έργων.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές βιομηχανικές εταιρίες με δραστηριότητες στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σήμερα, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 32 χώρες παγκοσμίως και απασχολεί περισσότερους από 4.820 εργαζομένους (άμεσα και έμμεσα).

VINCI & MOBILITY PARTNER

Η VINCI είναι διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται σε έργα παραχωρήσεων, ενέργειας και κατασκευών, απασχολώντας περισσότερους από 260.000 εργαζομένους σε περίπου 120 χώρες.

Σχεδιάζει, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει και διαχειρίζεται υποδομές και εγκαταστάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και των μεταφορών. Επισημαίνεται ότι, η θυγατρική της, VINCI Autoroutes, είναι ο κορυφαίος διαχειριστής παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων στη Γαλλία. Διαχειρίζεται παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων μήκους 4.443χλμ στη Γαλλία και απασχολεί περισσότερους από 5.800 εργαζομένους.

Η Mobility Partner είναι 100% θυγατρική εταιρία της Vinci.