Από τη Warply και τα πρατήρια BP το νέο mybp application

Η Warply, ηγέτιδα εταιρεία στα προγράμματα loyalty και στις ψηφιακές πληρωμές, δημιούργησε την εφαρμογή για έξυπνα κινητά “mybp” app, που πρόσφατα λανσαρίστηκε για Android & iOS και διατίθεται δωρεάν για τους χρήστες. Μια από τις πιο καινοτόμες λειτουργικότητες της εφαρμογής “mybp” αποτελεί η δυνατότητα για πληρωμή με κάρτα μέσω της υπηρεσίας για contactless mobile payments σε επιλεγμένα πρατήρια bp. Μια σπουδαία καινοτομία, που προσφέρει ευκολία και ασφάλεια για τους πελάτες των πρατηρίων bp σε όλη την Ελλάδα.

Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να σκανάρουν μέσα από το mybp app, το ειδικό QR Code που υπάρχει στην απόδειξης αγοράς, επιλέγουν εν συνεχεία την τραπεζική κάρτα ή κάρτα στόλου που έχουν ήδη αποθηκεύσει - και ολοκληρώνουν την PUSH πληρωμή από το κινητό τους. Έχουν τη δυνατότητα επίσης να αποθηκεύσουν τις εταιρικές κάρτες στόλου και τις τραπεζικές τους κάρτες για μεγαλύτερη ευκολία στο mobile wallet το οποίο υποστηρίζεται από το πιστοποιημένο σύστημα tokenization Warply Pay. Επιπλέον, μπορούν να δουν όλα τα πρατήρια και τις σχετικές πληροφορίες σε έναν εύχρηστο, διαδραστικό χάρτη, να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω push notifications, να παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς, κα.

Η Warply, ανέλαβε και δημιούργησε την εφαρμογή και είναι ο πάροχος του mobile wallet αλλά και της υπηρεσίας ψηφιακών πληρωμών και δρομολόγησης απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του συνεργαζόμενου πρατηριούχου μέσα από την εφαρμογή. Επιπλέον, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Warply Engage ΑΙ ως ψηφιακό CRM και για Marketing Automation, ενσωματώνοντας όλες τις επικοινωνίες προς τους χρήστες με push notifications, email και viber, καθώς και για τη διαχείριση όλου του περιεχομένου, την διαχείριση των πληρωμών, το κατηγοριοποίηση πελατολογίου και τα στατιστικά χρήσης.

«Πρόκειται για ακόμα μια πρωτοποριακή υπηρεσίας in-app πληρωμών στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής μας στρατηγικής για περαιτέρω ανάπτυξη της αποδοχής ηλεκτρονικών μέσων στις μικρές και μεσαίες συναλλαγές. Απλοποιώντας την εμπειρία και την ασφάλεια κατά την επίσκεψη στο πρατήριο καυσίμων, δημιουργούμε καταναλωτικές συνήθειες που μένουν.» δήλωσε ο CEO της Warply Γιάννης Δοξαράς.

Σχετικά με τη Warply

Η Warply είναι #1 εταιρεία στα προγράμματα επιβράβευσης πελατών και μια από τις μεγαλύτερες σε Mobile Loyalty & Mobile Payments στην περιοχή ΕΜΕΑ, μέλος του start path της Mastercard παγκοσμίως. Η Warply αναδείχτηκε “Loyalty Agency of the Year 2020” και “Mobile Agency of the Year 2020” ενώ είναι στρατηγικός συνεργάτης ενός μεγάλου πελατολογίου από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων κορυφαίων τραπεζών, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χάρη στην ΑΙ Loyalty & Customer Engagement πλατφόρμα της Warply, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, με προγράμματα πιστότητας και επιβράβευσης, λύσεις προσωποποιημένης επικοινωνίας με πολλαπλά κανάλια και proximity marketing, analytics με πρόβλεψη απόδοσης, κα. Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα νέα της Warply στο http://www.warp.ly/