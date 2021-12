Alpha Bank: Η Έλλη Ανδριοπούλου νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

φωτογραφία αρχείου

H κα Έλλη Ανδριοπούλου εξελέγη ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, σε αντικατάσταση του από 17.6.2021 παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Αρτέμιου Χ. Θεοδωρίδη. Η διάρκεια της θητείας της ορίστηκε από την 1.1.2022 έως τη λήξη του υπολοίπου της θητείας του Μέλους που αντικαθιστά.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της τράπεζας, μετά από μία μακρά διαδρομή σε θέσεις ευθύνης στον τραπεζικό τομέα, η κ. Ανδριοπούλου είναι σήμερα πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Στ. Νιάρχος», στην ανάπτυξη και λειτουργία του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι η τρίτη γυναίκα, μετά τις κ. Carolyn G. Dittmeier και Elanor R. Hardwick, που ορίζεται μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου.

Σύντομο βιογραφικό Έλλης Ανδριοπούλου

Απέκτησε πτυχίο Ψυχολογίας (BA in Psychology) από το Deree, The American College of Greece και το 2001 έλαβε το μεταπτυχιακό της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) από το Kellogg School of Management του Πανεπιστημίου Northwestern στις ΗΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών της, η κ. Ανδριοπούλου εργάστηκε στην εταιρία συμβούλων Oliver Wyman στη Βοστώνη και το 2004 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε στη Citibank σε διάφορες διοικητικές θέσεις στις διευθύνσεις Δικτύου, Λειτουργίας και Marketing, φθάνοντας μέχρι το βαθμό της Γενικής Διευθύντριας.

Από το 2012 έχει αναλάβει διάφορες διευθυντικές θέσεις στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με πλέον πρόσφατη τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του ΚΠΙΣΝ. Συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του οργανισμού λειτουργίας και του επιχειρησιακού σχεδίου του Κέντρου καθώς και στην αξιοποίηση των δωρεών, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, που στήριξαν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Από το 1987 έως το 1993 ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Θαλάσσιου Σκι και έχει ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Ελλάδος και Βαλκανιονίκης.