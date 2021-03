Άλλαξε γνώμη ο 'Ελον Μασκ για την πώληση tweet του ως NFT

Ο διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX, Έλον Μασκ, άλλαξε γνώμη για την πώληση ενός tweet του με θέμα τα ψηφιακά συλλεκτικά έργα (NFT), ως ψηφιακό συλλεκτικό έργο.

Η υψηλότερη προσφορά για τη δημοπρασία του tweet, που περιλαμβάνει ένα βίντεο και ένα τραγούδι για NFTs, ήταν στα 1,1 εκατ. δολάρια πριν ο Μασκ αλλάξει γνώμη λέγοντας ότι «εν τέλει, δε νιώθω ότι είναι σωστό να το πουλήσω. Το αφήνω», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx