The Affair: Η βραβευμένη δραματική σειρά κάνει φινάλε στην Cosmote TV

Η πολυσυζητημένη βραβευμένη με 3 Χρυσές Σφαίρες δραματική σειρά The Affair ρίχνει αυλαία με την 5η και τελευταία σεζόν, που θα κάνει Α’ προβολή στο Cosmote Cinema 4HD, αμέσως μετά την πρεμιέρα του στην Αμερική, τη Δευτέρα 26/8, στις 21.00.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, έχοντας παρακολουθήσει τις συνέπειες της εξωσυζυγικής σχέσης του Νόα (Ντόμινικ Γουέστ) και της Άλισον (Ρουθ Γουίλσον) μέσα από την οπτική των δύο εμπλεκομένων αλλά και των συζύγων τους στις πρώτες σεζόν της σειράς, τα νέα επεισόδια θα μας μεταφέρουν αρκετά χρόνια αργότερα, με νέα πλοκή γεγονότων και καινούρια πρόσωπα που κάνουν την εμφάνισή τους. Ένα από αυτά είναι και η κόρη (Άννα Πάκουιν - True Blood) της Άλισον, η παρουσία της οποίας, αναμένεται να καλύψει τα κενά γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο της τελευταίας.

Αμέσως μετά την προβολή του στο Cosmote Cinema 4HD, κάθε επεισόδιο της σειράς The Affair θα είναι διαθέσιμο στη δωρεάν on demand υπηρεσία Cosmote TV PLUS.

Στο κανάλι κάνει επίσης πρεμιέρα την Κυριακή 25/8 στις 23.00, η νέα παραγωγή του BBC MotherFatherSon με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, στον ρόλο ενός αδίστακτου μεγιστάνα του Τύπου, ο οποίος βιώνει μία δυσλειτουργική οικογενειακή ζωή, ενώ προσπαθεί να αποτρέψει από το να βγουν στο φως σημαντικά μυστικά. Η σειρά είναι ήδη διαθέσιμη στην υπηρεσία Cosmote TV PLUS.

Οι πρεμιέρες της εβδομάδας που ξεχωρίζουν στο Cosmote Cinema 1HD

Στο Cosmote Cinema 1HD έρχεται σε Α΄ προβολή το δράμα κινεζικής παραγωγής Οι Στάχτες μιας Αγάπης (Ash Is Purest White) του σημαντικού Κινέζου σκηνοθέτη Ζία ΖανγκΚε. Με επίκεντρο μια γυναίκα που βρίσκεται στη φυλακή, καθώς πυροβόλησε τον άντρα που αποπειράθηκε να σκοτώσει τον σύντροφό της, η ταινία παρουσιάζει τη νέα της καθημερινότητα, όταν αυτή αποφυλακίζεται και βρίσκει τον σύντροφό της να έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του (Πέμπτη 22/8, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Επίσης, την Κυριακή 25/8 στις 21.00 κάνει πρεμιέρα η κομεντί What Men Want με πρωταγωνίστρια μια επιτυχημένη μάνατζερ αθλητών (Τάρατζι Π. Χένσον) που παραγκωνίζεται συνεχώς από τους άντρες συναδέλφους της. Μετά από μια ξέφρενη νύχτα, αποκτά μυστηριωδώς την ικανότητα να ακούει τις σκέψεις των αντρών. Τότε, η ίδια βάζει στόχο να ξεπεράσει τους συναδέλφους της στην προσπάθεια να κλείσει εκείνη τον επόμενο σούπερ σταρ του μπάσκετ (ζώνη Blockbuster).

Ακόμα, το θρίλερ Tiny House of Terror θα μας μεταφέρει σε ένα σπίτι στην εξοχή στο οποίο αποφασίζει να μετακομίσει μία γυναίκα ύστερα από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του μεγιστάνα της τεχνολογίας συζύγου της. Παρόλο που βρίσκεται μακριά από το αφιλόξενο για την ίδια περιβάλλον της Silicon Valley, η ηρεμία της δεν διαρκεί πολύκαθώς θα αντιληφθεί πως παρακολουθείται. Τότε, το «καταφύγιό» της γίνεται φυλακή χωρίς διέξοδο (Α’ Προβολή – Τρίτη 27/8, 21.00).

Βραβευμένες παραγωγές, θρίλερ & κινηματογραφικά δράματα σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο Cosmote Cinema 2HD

Η βραβευμένη στο φεστιβάλ του Sundance και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας Ανάσα Ελευθερίας (And Breathe Normally) παρουσιάζει την πορεία δύο γυναικών που συναντιούνται αναπάντεχα. Μια Ισλανδή ανύπαντρη μητέρα που αγωνίζεται σκληρά για να τα βγάλει πέρα βρίσκει δουλειά ως ελέγκτρια διαβατήριων. Κατά τη διάρκεια κάποιας βάρδιας ανακαλύπτει πως μια επίσης ανύπαντρη μητέρα επιχειρεί να ταξιδέψει παράνομα προς τον Καναδά.

Η ταινία έρχεται σε Α΄ προβολή την Τετάρτη 21/8 στις 22.00 (ζώνη Ladies First). Στο Cosmote Cinema 2HD ξεχωρίζει ακόμα, η πρεμιέρα της ταινίας του σκηνοθέτη που έχει κάνει αίσθηση στο σύγχρονο γαλλικό σινεμά Γκασπάρ Νοέ (Love, Enter The Void, Irreversible) Climax, για μία απομονωμένη στην ύπαιθρο χορευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε ξαφνικό κίνδυνο, όταν κατά τη διάρκεια πάρτι που διοργανώνει κάποιος ρίχνει ναρκωτική ουσία στα ποτά (Παρασκευή 23/8, 22.00).

Βασισμένο στην αληθινή ιστορία των φόνων της οικογένειας Μπόρντεν το 1892, το ψυχολογικό θρίλερ Οι Φόνοι της Οικογένειας Μπόρντεν (Lizzie) επικεντρώνεται στη ζωή της Λίζι Μπόρντεν (Κλοί Σεβινί), η οποία τάραξε την αμερικανική κοινωνία του 19ου αιώνα, όταν θεωρήθηκε βασική ύποπτη για την δολοφονία του πατέρα της και της μητριάς της με τσεκούρι (Πρεμιέρα - Σάββατο 24/8, 22.00). Η δραματική ταινία Number One θα μας βάλει στα άδυτα μιας εταιρείας που διαχειρίζεται από την κυβέρνηση, της οποίας τα ηνία έχει για πρώτη φορά γυναίκα. Ωστόσο, το γεγονός αυτό τη βάζει στο στόχαστρο και γίνεται αντικείμενο αθέμιτου ανταγωνισμού (Πρεμιέρα - Δευτέρα 26/8, 22.00).

Στο Cosmote Cinema 2HD θα παρακολουθήσουμε, επίσης, σε Α΄ προβολή την ταινία You’re not You με την βραβευμένη με OSCAR® Χίλαρι Σουάνκ στον ρόλο μιας γυναίκας της οποίας η ζωή αλλάζει ολοκληρωτικά, όταν διαγνωστεί ότι πάσχει από τη νόσο ALS. Ωστόσο, η καθημερινότητά της ξεκινά να αποκτά ξανά νόημα, όταν γνωρίζει μία νεαρή κοπέλα που θα της μάθει να ζει τη ζωή της στο έπακρο (Τετάρτη 28/8, 22.00, ζώνη Ladies First).

Η «Τελευταία Πράξη» των «Εκδικητών» διαθέσιμη στην υπηρεσία Movies Club

Τέλος, το παγκόσμιο κινηματογραφικό blockbuster Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη (Avengers: Endgame), τελευταίο μέρος του επιτυχημένου franchise της Marvel Εκδικητές, θα είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση από την Τετάρτη 28/8 μέσα από την on demand υπηρεσία της Cosmote TV, Movies Club.