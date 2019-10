Brexit: 70 δισ. λίρες θα χάνει κάθε χρόνο η βρετανική οικονομία 

Απώλειες 70 δισεκατομμυρίων λιρών θα έχει η βρετανική οικονομία κάθε χρόνο μετά το Brexit, με αποτέλεσμα σε βάθος δεκαετίας να απωλέσει το 3,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το υφιστάμενο, υποστηρίζει το National Institute of Economic and Social Research.



Όπως επισημαίνει στην εκτίμησή του το ανεξάρτητο ινστιτούτο οικονομικών μελετών, το ποσό αυτό θα χαθεί παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει συμφωνία Βρετανίας - ΕΕ και όχι άτακτο Brexit. Μάλιστα σε περίπτωση που δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία το βρετανικό ΑΕΠ θα συρρικνωνόταν κατά 5,6% μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με το NIESR.



To Ινστιτούτο προσθέτει ότι ήδη η αβεβαιότητα σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ οδήγησαν σε μείωση της οικονομικής ανάπτυξης μετά το δημοψήφισμα του 2016, με αποτέλεσμα η οικονομία σήμερα να είναι κατά 2,5% μικρότερη από ό,τι θα ήταν διαφορετικά.



Ο Τζακίντ Τσάντα, διευθυντής του NIESR, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να υποφέρει από αυτό που ονομάζουμε αργή "παρακέντηση". Δεν είναι σαν το σκάσιμο μιας φούσκας, αλλά μια αργή απώλεια, καθώς αναβάλλονται επενδύσεις λόγω της αβεβαιότητας που περιβάλλει το Brexit».