Alpha Bank: «Best Private Bank in Greece» για δεύτερη συνεχή χρονιά

“Best Private Bank in Greece” αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων "Global Private Banking Awards 2019” που διοργανώνουν οι διεθνούς κύρους εκδόσεις “Professional Wealth Management (PWM)” και “The Banker” του Ομίλου Financial Times.



Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών Private Banking της Alpha Bank (‘Alpha Private Bank’), οι οποίες απολαμβάνουν σταθερά της εμπιστοσύνης των Πελατών της Τράπεζας, καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στους εξατομικευμένους στόχους και τις ανάγκες τους. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δέσμευση της Alpha Bank για ποιοτική εξυπηρέτηση, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και τη διαρκή αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας ων Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιουσίας.



Στην τελετή απονομής των βραβείων που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο, παρέστησαν και παρέλαβαν το βραβείο εκ μέρους της Alpha Bank οι κ.κ. Ιωάννης Εμίρης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Private and Investment Banking και Εμμανουήλ Αρζινός, Διευθυντής της Διεύθυνσης Private Banking.



Τα “Global Private Banking Awards” των PWM και The Banker βραβεύουν ετησίως τις καλύτερες υπηρεσίες Private Banking, με βάση ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγουν από Private Banks διεθνώς. Της αξιολόγησης των στοιχείων επιμελείται επιτροπή που απαρτίζεται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ.