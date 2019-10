85 χρόνια Linguaphone: Σήμερα και στην ψηφιακή ξενόγλωσση εκπαίδευση

Το 1901 ο Jack Roston (μετανάστης στην Αγγλία από την Πολωνία) είδε πρώτος τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της σύγχρονης τότε τεχνολογίας του Thomas Edison (καταγραφή του ήχου) και του Graham Bell (ανάπτυξη κέρινων κυλίνδρων) στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και ανέπτυξε το καινοτόμο σύστημα Linguaphone με τη συνεργασία κορυφαίων γλωσσολόγων. Όπως ακριβώς τότε ο Roston, έτσι κι εμείς σήμερα συνδυάζουμε τη σύγχρονη τεχνολογία με το σύστημα Linguaphone και δημιουργούμε την καινοτόμο ηλεκτρονική πλατφόρμα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης Linguaphone Digital School.

Σήμερα μετά από 117 χρόνια η Linguaphone Group δραστηριοποιείται σε 88 χώρες και αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος των interactive συστημάτων εκπαίδευσης που λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας ονομάζεται e-learning.

Η Linguaphone Greece ιδρύθηκε το 1934 από τον Μιχαήλ Λεβή, φοιτητή αρχιτεκτονικής στο Παρίσι, ο οποίος είδε μια διαφήμιση της Linguaphone και αποφάσισε να φέρει το επαναστατικό αυτό σύστημα και στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα 85 χρόνια της συνεχούς παρουσίας έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες ιδιώτες και τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας με τέτοια ποιότητα και αποτελεσματικότητα που το όνομα Linguaphone έγινε συνώνυμο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.

Οι Έλληνες είναι λαός που ασχολείται με τις ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία, απόδειξη τα μεγάλα ποσά που ξοδεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά ετησίως γι’ αυτό το σκοπό. Γνωρίζουν την ξένη γλώσσα σε βάθος, αλλά… έχουν δυσκολία στην ομιλία.

Το κενό αυτό έρχεται να αναπληρώσει η εταιρία μας με το σύστημα Linguaphone.

Το σύστημα Linguaphone βασίζεται σε μια απλή αλλά ιδιοφυή αρχή: μαθαίνεις την ξένη γλώσσα όπως έμαθες τη μητρική σου. Γι’ αυτό το λόγο το κεντρικό μέρος του συστήματος αποτελεί το ακουστικό κομμάτι και μετά έρχεται η κατανόηση και η ομιλία. Έτσι, οι σπουδαστές μας μιλάνε την ξένη γλώσσα από τα πρώτα κιόλας μαθήματα με φυσικό τρόπο. Αυτό το σύστημα μας επιτρέπει να διδάσκουμε 32 γλώσσες (και Business English) αλλά και οποιαδήποτε ορολογία που καλύπτει τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε εταιρίας.

H Linguaphone, λοιπόν, πέρασε στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή με την ηλεκτρονική LMS πλατφόρμα Linguaphone Digital School. Μέσω της πλατφόρμας καλύπτουμε αποτελεσματικά την πλήρη και ενισχυτική διδασκαλία για αρχαρίους, όπως και την-πολύ συχνά- ανάγκη βελτίωσης της ευχέρειας στην επικοινωνία στα Γενικά Αγγλικά και Business English. Επίσης, αξιοποιώντας την τεχνολογία της «τεχνητής νοημοσύνης» (Artificial Intelligence), η Linguaphone προσφέρει εξατομικευμένα ιδιαίτερα μαθήματα με μόνο δέκα λεπτά την ημέρα (www.10minenglish.gr).

Τι έχουν πει για το σύστημα Linguaphone (Credentials)

O George Wells, ο «πατέρας της επιστημονικής φαντασίας» αναγνώρισε το Linguaphone ως την εκπλήρωση μιας από τις προφητείες του: “the gramophone will one day be used for language training”

Winston Churchill, 21/09/1938

O George Bernard Shaw, εμπνευσμένος από το Linguaphone, μίλησε και έγραψε για την εκπαίδευση των Αγγλικών. Το πρωτότυπο της ομιλίας του με το αυτόγραφό του φυλάσσεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά αλλά για εμάς στη Linguaphone ακόμα πιο σημαντική είναι η αναγνώριση των χιλιάδων ιδιωτών και στελεχών επιχειρήσεων που μας έχουν εμπιστευτεί την εκπαίδευσή τους, από το 1934 μέχρι και σήμερα.