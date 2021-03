40 χρόνια στην ΕΕ: Ιστορίες καθημερινής επιτυχίας made in EE

Πριν 40 χρόνια, το 1981 η Ελλάδα, έγινε το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μέσα από την πορεία και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικογένειας, η γενιά μας μεγάλωσε μέσα σ’ένα περιβάλλον που κάθε χρόνο της προσέδιδε όλο και περισσότερο τη δυναμική του Ευρωπαίου πολίτη.

Μπορούμε να ταξιδεύουμε, να σπουδάζουμε, να εργαζόμαστε, να επιχειρούμε, να ζούμε σ’ οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ή η αγορά, η πώληση και η παραγωγή των αγαθών οπουδήποτε επιθυμούμε στην Ευρώπη με πρόσθετο πλεονέκτημα την ευελιξία του κοινού νομίσματος , μπορεί να είναι αυτονόητες αξίες για τις νεότερες γενιές, όμως είναι εφικτά ακριβώς χάρη στην ενιαία αγορά της ΕΕ και την άρση των εμποδίων στις ελεύθερες συναλλαγές µεταξύ των µελών της.

Αυτές οι κατακτήσεις μας αφορούν όλους. Είτε είμαστε σπουδαστές, είτε εργαζόμενοι, διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα επιλογών, ενώ ακόμα και ως απλοί καταναλωτές διαθέτουμε περισσότερες επιλογές προϊόντων και σε χαµηλότερες τιµές.

Αν επιχειρούμε όμως, τότε όλα αυτά συνεπάγονται μια πολυποίκιλτη δυναμική προσωπικής και κατ’επέκταση εθνικής προόδου.

Όπου και αν κοιτάξεις στην Ελλάδα, η Ευρώπη είναι εκεί

Το 94% των χρηµάτων της ΕΕ δαπανάται σε έργα και προγράµµατα που ωφελούν σπουδαστές, ερευνητές, γεωργούς, επιχειρήσεις, οργανισµούς, πόλεις και περιφέρειες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι πολίτες δεν γνωρίζουν πάντοτε ότι η ΕΕ έχει χρηµατοδοτήσει ή χρηµατοδοτεί έργα κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Κι όμως. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου και αν γυρίσεις το βλέμμα σου και κοιτάξεις προσεκτικά, συνειδητοποιείς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των έργων, από τα μεγαλύτερα εως τα μικρότερα, έχει γίνει με την χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Από τους μεγάλους οδικούς άξονες, το μετρό, το σιδηροδρομικό δίκτυο και τον εκσυγχρονισμό των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, έως την ανάπλαση δρόμων, δημόσιων κτιρίων, μαρίνων, λιμένων, μουσείων, σχολείων κ.ο.κ, ή από τα προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ έως το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των φορολογικών υποχρεώσεων Taxis και την ψηφιακή μετάβαση του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ έχουν δηµιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, έχουν αναπτύξει χιλιάδες χιλιόµετρα στρατηγικών συνδέσεων στους τοµείς των µεταφορών, της ενέργειας και των ευρυζωνικών δικτύων, έχουν επενδύσει στην έρευνα και την καινοτοµία, έχουν προστατεύσει την πολιτιστική κληρονοµιά και τις περιοχές φυσικού κάλλους, και έχουν εξασφαλίσει πολλά άλλα οφέλη, όπως πρόσβαση σε ύδρευση, σε αποχέτευση, μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειας κ.α.

Ακόμα και το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Αθήνας δεν ζούμε στο αποπνικτικό περιβάλλον του νέφους των παλαιότερων δεκαετιών, το οφείλουμε στο γεγονός ότι η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει έργα όπως το μετρό και τα λεωφορεία φυσικού αερίου, ενώ έχει θεσπίσει υποχρεωτικά πανευρωπαϊκά όρια για τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων.

Πανευρωπαϊκά πρότυπα υπάρχουν και στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, με το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών από το 2003 να δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να ανταλλάσουν γρήγορα πληροφορίες για επικίνδυνα προϊόντα, σε μια κοινή προσπάθεια όλα τα προϊόντα, που χρησιμοποιούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ασφαλή για την υγεία, τη σωματική τους ακεραιότητα, ή την περιουσία τους.

Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι πίσω από την πιο μικρή ή μεγάλη λεπτομέρεια της καθημερινής μας ζωής, κρύβεται η ΕΕ.

ΕΕ, ο αφανής ήρωας της καθημερινής μας ζωής

Για πολλά χρόνια στην χώρα μας, όπως άλλωστε και σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για ό,τι κακό συμβαίνει, οι ευθύνες αποδίδονται στην Ευρώπη και τη Κομισιόν, ενώ για ό,τι καλό συμβαίνει, τα εύσημα τα παίρνει η πολιτική εγχώρια σκηνή.

Ένας ακριβώς από τους λόγους που οι περισσότεροι Έλληνες αγνοούμε πως τα περισσότερα έργα που δίνουν ζωή στον τόπο και ποιότητα στην καθημερινότητα μας, γίνονται με χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, είναι ότι πολλά από αυτά παρουσιάζονται ως «κατόρθωμα» της εκάστοτε κυβέρνησης.

Έτσι, ενώ η σήμανση τέτοιων έργων είναι συνήθως εμφανής ως προς τις πηγές χρηματοδότησης, συχνά η ευρωπαϊκή διάσταση, αν και έχει την μερίδα του λέοντος, αγνοείται.

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι στη χώρα μας έχει εισρεύσει ένας ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός κοινοτικών πόρων, η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσο ουσιαστική είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινότητα μας, τόσο σε θέματα υποδομών, όσο και σε θέματα πανευρωπαϊκών πολιτικών που έχουν στην ουσία αναμορφώσει και προάγει την ποιότητα της ζωής μας.

Μόνο ανάμεσα στο 2000 και το 2017, η Ελλάδα έλαβε από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία χρηματοδότηση συνολικού ύψους 66 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι πόροι αυτοί άλλαξαν στην κυριολεξία την εικόνα της χώρας.

Αναβαθμίσαμε κρίσιμες υποδομές μεταφορών, ενισχύσαμε πλήθος ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων και ενδυναμώσαμε το σύστημα κοινωνικής προστασίας.

Ας δούμε για παράδειγμα το ΕΣΠΑ 2007-2013, μιας και το ΕΣΠΑ 2014-2020 θα «κλείσει» το 2023.

(Σ.Σ: Οι περισσότερες χώρες εξαντλούν το περιθώριο δύο ετών που τους δίνει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, προκειμένου να ολοκληρώσουν το προηγούμενο πρόγραμμα προτού αρχίσουν να υλοποιούν το νέο).

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 συνήθως συνοψίζεται σ’ ένα νούμερο: €20,1 δις.

Έχουμε καταλάβει αλήθεια τι σημαίνει αυτό το νούμερο για την Ελλάδα;

Πόσοι Έλληνες άραγε γνωρίζουμε ότι χάρη στο ΕΣΠΑ 988.701 άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε καθαρό νερό και 358.292 άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε αποχέτευση;

Πόσοι Έλληνες γνωρίζουμε ότι αναβαθμίστηκαν 740 χιλιόμετρα δρόμων και 65 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ δημιουργήθηκαν 24.487 νέες θέσεις εργασίας και ενισχύθηκαν 2.336 startup επιχειρήσεις;

Αν και το ΕΣΠΑ από πολλούς αντιμετωπίζεται ακόμα και σήμερα σαν ένα εργαλείο τεχνοκρατών, εντούτοις είναι ένα εργαλείο για την πραγματική οικονομία, με ιδιαίτερη στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δεν θα αρνηθούμε ότι υπάρχουν κακώς κείμενα.

Το 2020 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αν και τα προγράμματα για τις ΜΜΕ παρέχουν αποτελεσματική στήριξη, εντούτοις υπάρχουν αρκετές προκλήσεις στην υλοποίηση, για παράδειγμα όσον αφορά την περιφερειακή κάλυψη και την καθυστερημένη εισαγωγή του κριτηρίου της έλλειψης τραπεζικής ελκυστικότητας.

Όμως το πρώτο βήμα να λύσεις ένα πρόβλημα είναι να το αναγνωρίσεις, και αυτό κάνει ακριβώς η ΕΕ. Σ’ότι αφορά μάλιστα το « ευρωπαϊκό» κομμάτι της γραφειοκρατίας, έχoυν ήδη γίνει σημαντικές προσπάθειες απλοποίησης.

Παρά τις αστοχίες, οι αριθμοί που περιγράφουν τη διάχυση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην ελληνική οικονομία είναι αποκαλυπτικοί.

Δεδομένου ότι μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, παραθέτουμε την παρακάτω απεικόνιση από τον οργανισμό Έρευνας και Ανάπτυξης διαΝΕΟσις για το ΕΣΠΑ της περίοδου 2007-2013 για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί τα στατιστικά δεδομένα.

Η ΕΕ δίπλα στον μικρό επιχειρηματία

Οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργούν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναγνωρίζοντας ότι οι ΜΜΕ αποτελούν ζωτική πηγή του επιχειρηματικού πνεύματος, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, έχουν προσαρμόσει την νομοθεσία σ’ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για τις ΜΜΕ- η πρωτοβουλία SBA( Small Business Act ) για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και η οδηγία 2006/123/ΕΚ που εφαρμόστηκε το 2009 από τα κράτη -μέλη προκειμένου οι δημόσιες διοικήσεις να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ΜμΕ είναι δύο τρανταχτά παραδείγματα- και έχουν εγκρίνει μια πληθώρα προγραμμάτων χρηματοδότησης και υποστήριξης των ΜΜΕ.

Ξεκινώντας με το πιο γνωστό εργαλείο στο ευρύ κοινό, το ΕΣΠΑ, ο παρακάτω πίνακας είναι αποκαλυπτικός όσον αφορά το μερίδιο των ΜΜΕ στα εγκεκριμένα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην χώρα μας.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους 11 θεματικούς στόχους της περιόδου 2014-2020. Επιπλέον, περαιτέρω επενδύσεις στις ΜΜΕ θα πραγματοποιηθούν και στο πλαίσιο άλλων θεματικών στόχων, ιδίως όσον αφορά την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την Έρευνα και Καινοτομία. (σ.σ: Tα σημαντικότερα ταμεία της ΕΕ , οι ευκαιρίες που προσφέρουν και οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να αναζητηθούν εδώ).

Ακριβώς όσον αφορά την Έρευνα και την Καινοτομία, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», (θα «κλείσει» επίσης το 2023), είναι ένα δυνατό εργαλείο και για τις ΜΜΕ, καθώς εξασφαλίζει χρηματοδότηση και προάγει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ διαθέσιμα σε διάστημα επτά χρόνων, από το 2014 μέχρι το 2020, χωρίς να υπολογίζονται οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα.

Η υλοποίηση του Ορίζοντα 2020 γίνεται κατά τρόπο συμπληρωματικό με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (πόροι ESIF), της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, του προγράμματος Erasmus+, του προγράμματος LIFE και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME).

Eιδικά το τελευταίο, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά θεσμικά όργανα — η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) — έχουν αυξήσει τις δραστηριότητές τους προκειμένου να καλύψουν τα κενά της χρηματοδότησης των ΜΜΕ μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών και να εξασφαλίσουν τη βελτίωση της μέσω της παροχής δανείων, εγγυήσεων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

Μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) οι ΜΜΕ υποστηρίζονται σε τέσσερις τομείς: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρόσβαση σε αγορές, υποστήριξη σε επιχειρηματίες, καλύτερες συνθήκες για δημιουργία επιχειρήσεων και ανάπτυξη.

Ως τμήμα της εν λόγω προσέγγισης, ο ειδικός στόχος «Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» συμπληρώνει το κενό στη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, ενώ μεριμνά για την προώθηση επαναστατικών καινοτομιών και την μεγαλύτερη εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Μέσω αυτής της πολύπλευρης στήριξης, οι ΜΜΕ που έχουν τις δυνατότητες, έχουν και την ευκαιρία ν' αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά και πέραν αυτής.

Το πρόγραμμα COSME δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης μιας και μεταξύ άλλων επιδιώκει:

-Τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό τη μορφή μετοχικού κεφαλαίου και χρεωστικών μέσων.

-Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, κυρίως μεταξύ νέων επιχειρηματιών, νεαρών ατόμων και γυναικών.

-Τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές τόσο εντός της Ένωσης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network», το οποίο παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη προκειμένου να διευκολυνθεί η επέκταση τους.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι το δίκτυο «Enterprise Europe Network» είναι μόνο μια από τις υπηρεσίες γενικής υποστήριξης για τις ΜΜΕ.

Το «Δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT)», η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου — Επιχειρήσεις», «Οι ΜΜΕ και το περιβάλλον», τα Εθνικά Γραφεία Υποστήριξης για τον κανονισμό REACH» ή τα δίκτυα στήριξης για την καινοτομία και την έρευνα όπως το «Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ», το «SME Techweb», το «Γραφείο Υποστήριξης ΔΠΙ ΜΜΕ για την Κίνα», το «Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχειρηματικής Καινοτομίας (ΚΕΚ)», το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καινοτομία στο Χώρο Εργασίας» και το «Gate2Growth», είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα της πολύπλευρης υποστήριξης που προσφέρει η ΕΕ σε κάθε επιχείρηση που θέλει να ανοίξει τα φτερά της.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 έδωσε ώθηση στη νέα σκέψη σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ κάτω από το κυρίαρχο ερώτημα πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο στόχος άλλωστε όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως τα έχει αποδώσει με μια εικόνα η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι απλός, ξεκάθαρος και μεγαλόπνοος: Η μεταφορά σπουδαίων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά, μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και προσφέρουν λαμπρές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Από τη θεωρία στην πράξη

Μέσα από τις προσωπικές ιστορίες δύο νέων ανθρώπων, εκπροσώπων του μικρομεσαίου επιχειρηματικού χώρου της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Ηπείρου, μπορούμε να εντοπίσουμε τις πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής που μεταμόρφωσαν την προσωπική τους πορεία. Ο Δημήτρης και ο Κώστας είναι δύο από τους χιλιάδες Έλληνες που αναγνώρισαν και εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες που δίνει στις ΜΜΕ η ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η ελευθερία των εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ, το κοινό νόμισμα, η ολοκλήρωση των οδικών δικτύων και τα προγράμματα χρηματοδότησης όπως το ΕΣΠΑ, COSME, Oρίζοντας 2020 κ.α, καθόρισαν τη διαδρομή των προσωπικών τους επιχειρήσεων, των εργαζομένων τους και κατ’επέκταση της τοπικής κοινωνίας.

Η PTL με έδρα την Άρτα, μια εταιρεία με μόλις δύο ιδιόκτητα φορτηγά το 1999, χάρη στην χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί μια εταιρεία που λειτουργεί πλέον με βάση τα διεθνή πρότυπα εμπορευματικών μεταφορών και πολλές κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες.

Η QSV με έδρα στη Θεσπρωτία, είναι μια ζωντανή απόδειξη επιχείρησης η οποία αν και δεν χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα , εντούτοις επωφελήθηκε αντανακλαστικά από την οικονομική ανάπτυξη που πρόσφερε στην Ήπειρο, η ευρωπαϊκή υποστήριξη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων στον τουριστικό, τον κατασκευαστικό και αγροτικό τομέα.

Aς δούμε όμως το προσωπικό τους αφήγημα

Η ανάπτυξη διαχέεται σαν το νερό

Πώς τοποθετεί ο κ. Δημήτρης Σακαρέλης, την σχέση της επιχείρησης του με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Μια μακροχρόνια σχέση με πολλά οφέλη.

«Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων της και του κοινού νομίσματος να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας μικρής εμπορικής επιχείρησης στην Δυτική Ελλάδα, ακόμα και αν η ίδια η επιχείρηση δεν έχει επιδοτηθεί άμεσα;

Η απάντηση αβίαστα και με περίσσια σιγουριά είναι πως ναι, μπορεί.

Η QSVΔ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Α.Ε. είναι μια μικρή εμπορική εταιρεία που το 2009 είχε 7 εργαζομένους, κύκλο εργασιών κοντά στα 2 εκατ. ευρώ και δυσοίωνες προοπτικές μια και η κρίση που χτύπησε την παγκόσμια οικονομία και κατ’επέκταση την Ελλάδα, φαινόταν ότι θα λειτουργήσει σαν βαρίδι για την εμπορία σιδήρου για κατασκευές και τα υλικά δόμησης.

Και όμως, σήμερα απασχολούμε 15 άτομα και ο κύκλος εργασιών μας είναι κοντά στα 4,5 εκ. ευρώ.

Πώς συνέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό;

Την δεκαετία 2010-2020 πολλά προγράμματα της EΕ αφορούσαν την ανάπτυξη νέων, αλλά και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Τα παράλια και τα νησιά λοιπόν της Δ. Ελλάδας, όπως και τα βουνά της Ηπείρου (χειμερινός τουρισμός) επωφελήθηκαν από αυτά, προσφέροντας μας μια σοβαρή αύξηση του κύκλου εργασιών.

Αναπτύχθηκε επίσης ο αγροκτηνοτροφικός τομέας χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα για νέους αγρότες και τις επιδοτήσεις για σχέδια βελτίωσης και εκσυγχρονισμό της παραγωγής και των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρωτογενή τομέα. Άλλη μια πηγή ώθησης λοιπόν για τα μεγέθη της QSV.

Σήμερα, τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και γενικότερα η μετάβαση στην πράσινη εποχή που περνάει μέσω της E.Ε, δίνουν εκ νέου πνοή στις κατασκευές, μια πνοή που «γεμίζει» και τα δικά μας πανιά.

Η βελτίωση επίσης του οδικού δικτύου με την Εγνατία και την Ιόνια οδό που υλοποιήθηκαν με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλαξαν άμεσα τα δεδομένα, δίνοντας μας τη δυνατότητα να αυξήσουμε το πελατολόγιο μας σε όλη την Ελλάδα.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε την σταθερότητα που έχει προσφέρει το EURO για τις εισαγωγές μας τόσο από τις ευρωπαϊκές χώρες όσο κυρίως από Τρίτες χώρες.

Ειδικά κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης, δεν μπορούμε να φανταστούμε πως θα ήταν οι τιμές των εμπορευμάτων αν έπρεπε να πληρωθούν σε δραχμές».

Μια εταιρεία μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας

Η παρουσία της PTL στον χώρο των μεταφορών χρονολογείται από το 1954, ενώ το

2008 ο Κωνσταντίνος και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου ανέλαβαν την οικογενειακή επιχείρηση. Η δεκαετής κρίση που ακολούθησε στην Ελλάδα τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 αποδεκάτισε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις.

Πώς κατάφερε η PTL να σταθεί στα πόδια της;

Tην απάντηση μας τη δίνει ο κ.Παπαγεωργίου

«Παρά την κρίση μετά το 2008, η PTL διεύρυνε τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, επένδυσε στον ανθρώπινο παράγοντα και στις νέες τεχνολογίες, συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα όπως το E-CALL και το E-CMR για την αποϋλοποίηση των εγγράφων.

Σημαντική ώθηση έδωσε στην εταιρεία το πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο οποίο ενταχθήκαμε το 2015, χάρη στο οποίο:

-Δημιουργήσαμε τον ιδιόκτητο αποθηκευτικό μας χώρο στην Άρτα παρέχοντας πλέον αποθήκευση και κατ’ επέκταση και διανομή.

- Αναβαθμίσαμε το λογιστικό και λογισμικό μας πρόγραμμα.

-Κατασκευάσαμε το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων χάρη στο οποίο μειώσαμε το κόστος της μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Η δυναμική των προγραμμάτων που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σαν αποτέλεσμα τον εξαπλασιασμό του τζίρου της εταιρείας μας και τον τριπλασιασμό των θέσεων εργασίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αρκετά άτομα να μην χρειαστεί να μεταναστεύσουν σε άλλες πόλεις για εύρεση εργασίας και να παραμείνουν στο τόπο που επέλεξαν να ζήσουν.

Οι νέες θέσεις εργασίας και η αύξηση τζίρου της εταιρείας μας δημιούργησαν επιπλέον πλούτο στην ευρύτερη περιοχή μας, διότι αύξηση τζίρου και δημιουργία νέων θέσεων εργασιών παρουσίασαν και οι προμηθευτές μας, ως απόρροια της συνεργασίας μας».

Οι παραπάνω ιστορίες αφορούν δύο απλούς καθημερινούς Έλληνες της Ηπείρου που είχαν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που τους προικοδοτεί μια ιδιότητα που έχουμε όλοι, αυτή του Ευρωπαίου Πολίτη. Χάρη στην ΕΕ, η Ήπειρος θα συνεχίσει να αναμορφώνεται καθώς χρηματοδοτούνται αυτή την στιγμή 19 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 75 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα και με τις αξιολογήσεις που θα ολοκληρωθούν, ο προϋπολογισμός των έργων στην περιοχή θα ξεπεράσει τα 160 εκατομμύρια.

Μια σύντομη ματιά στο μέλλον μετά από 40 χρόνια κοινής πορείας

Η Ήπειρος δεν είναι το μόνο γεωγραφικό διαμέρισμα που αναδημιουργείται στην κυριολεξία μέσα στην αγκαλιά της ΕΕ. Το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 – 2027, είναι σε τροχιά υλοποίησης, με τη συνολική δημόσια δαπάνη των νέων Προγραμμάτων να ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ.

Το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 θα κατανεμηθεί στις ελληνικές περιφέρειες, με τις ΜΜΕ να λαμβάνουν ένα ικανοποιητικό μερίδιο της πίτας, σε μια προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αντιστρέψει το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης και την ένταση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Πέραν του ΕΣΠΑ, η Ελλάδα όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα, είναι η πλέον ευνοημένη χώρα σε αριθμό επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το περίφημο Next Generation EU -NGEU- προκειμένου να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού κενού της οικονομίας και να αντιστρέψει την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία.

Αν προσθέσουμε στις επιδοτήσεις και τα δάνεια, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα κατανείμει στη χώρα μας 32 δισ. ευρώ από τα οποία εντός του 2021 θα έρθει η προβλεπόμενη προκαταβολή του 13% -ήτοι 4,16 δις, προκειμένου να διαχειριστούμε το οικονομικό αποτύπωμα της Covid-19.

Η πανδημία δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στην επέτειο των 40 χρόνων της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βλέπετε η 21η Ιουλίου που έγινε η συμφωνία για το ταμείο Ανάκαμψης, δεν χαρακτηρίστηκε ως μια ιστορική ημερομηνία μόνο λόγω του μεγέθους του, αλλά κυρίως γιατί αποτελεί την πρώτη κοινή δημοσιονομική απάντηση της Ε.Ε σε μια κρίση ύφεσης.

Aυτό που αγνοούν οι περισσότεροι, είναι ότι προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ταμείο, η ΕΕ αποφάσισε να βγει στις αγορές και να δανειστεί με την εγγύηση του προϋπολογισμού της για λογαριασμό όλων των κρατών.

Στην ουσία δηλαδή αποφασίστηκε η αξιολόγηση «ΑΑΑ» να διαχυθεί σε όλα τα κράτη- μέλη, προτάσσοντας την διασυνοριακή αλληλεγγύη και την εσωτερική συνοχή πάνω από τις όποιες εθνικές διαφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια μεγάλη απάντηση απέναντι στους κατά καιρούς επικριτές της.

Τα 40 χρόνια της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι μια καλή ευκαιρία για μας τους Έλληνες ν’ αναζητήσουμε και επομένως ν’ ανακαλύψουμε την προσφορά της ΕΕ στην καθημερινότητα, στην προσωπική πορεία και στην εικόνα του τόπου μας.

Γιατί η ΕΕ «κρύβεται» πίσω από το σημερινό σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας, όπως κρύβεται πίσω από τις ιστορίες επαγγελματικής επιτυχίας πολλών Ελλήνων, που αναγνώρισαν τις προοπτικές της ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια, τις εκμεταλλεύτηκαν και έφεραν νέα πνοή στην προσωπική τους πορεία, στην οικογένεια, στους εργαζομένους και στην τοπική κοινωνία.

Μετά από 40 χρόνια, είναι καιρός να αποκαλύψουμε την ΕΕ πίσω από από τις προσωπικές μας ιστορίες και να τη φέρουμε μπροστά, γιατί απλά, είναι η δική μας ΕΕ.