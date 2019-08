Τουρκικό drone πάνω από τα γεωτρύπανα στην κυπριακή ΑΟΖ

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού έκανε πάλι την εμφάνισή του στην κυπριακή ΑΟΖ όπου βρίσκονται τα γεωτρύπανα Γιαβούζ και Φατίχ, καθώς και το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Το τουρκικό drone καταγράφηκε από το σάιτ ItaMilRadar που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών στην Μεσόγειο.

New patrol mission between #Turkey and #Cyprus for this Turkish Navy UAV Bayraktar TB2 (TCB807) pic.twitter.com/I8ZG9intws