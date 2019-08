«Άριστες οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις»

Το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε σήμερα κατά τη συνάντηση του υφυπουργού Εξωτερικών για τους Απόδημους Έλληνες, Αντώνη Διαματάρη, με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ οι οποίο συζήτησαν τη σημασία της στρατηγικής σχέσηςτων δύο χωρών, τους δεσμοί των δύο λαών και την ελληνική ομογένεια της Αμερικής

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του κ. Διαματάρη, διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα και επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του υφυπουργού Εξωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, στις ΗΠΑ, στην έναρξη του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ και στο ιδιαίτερα αισιόδοξο κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα στην Ουάσιγκτον.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι με τη νέα κυβέρνηση προκύπτει μια ευκαιρία από την οποία μπορεί να ωφεληθούν και οι δύο χώρες, αποδίδοντας εύσημα προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Τζέφρι Πάιατ χαρακτήρισε τη συνάντηση εξαιρετική και, αναφερόμενος στην ελληνοαμερικάνικη κοινότητα, έκανε λόγο για κρίσιμο παράγοντα στην εμβάθυνση της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ.

Here’s why we are enjoying a moment of great optimism in U.S.-Greece relations and unparalleled opportunity. My remarks at @Economist_SEUR: https://t.co/VCktqK2jGP #GRT2019