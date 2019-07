Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα στην περιοχή

Ως επιβεβαίωση της σημασίας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων χαρακτηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, με τον ομόλογό του Νίκο Δένδια, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ελλάδας «ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια».

Όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο ΥΠΕΞ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται για να ενισχύσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί πάνω σε βασικούς τομείς της διμερούς συνεργασίας, το πλαίσιο των οποίων είχε καθοριστεί στον εναρκτήριο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε την ισχυρή διμερή συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ εξέφρασε και την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην υλοποίηση ενεργειακών έργων που ενισχύουν την επέκταση της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας.

Οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση των θρησκευτικών ελευθεριών και συμφώνησαν να συνεχίσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε βασικούς τομείς από τον Στρατηγικό Διάλογο τον Δεκεμβρίου του 2018.

I had a good conversation with Greek Foreign Minister @NikosDendias. Greece is a pillar of stability in the Eastern Mediterranean and Balkans and an important @NATO Ally. We look forward to continuing to working closely together to promote stability & prosperity in the region. pic.twitter.com/MaqOqK44rz