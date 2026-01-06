DW - Spiegel

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

«Η αεροπορική κυκλοφορία στην Ελλάδα παρέλυσε για ώρες, αφήνοντας σχεδόν άδειο τον ελληνικό εναέριο χώρο», γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, προσθέτοντας πως «χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι».

Το πρόβλημα «εντοπίστηκε στα κεντρικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των κέντρων ελέγχου του ελληνικού εναέριου χώρου, (…) με αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλα τα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αεροδρομίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Όπως αναμεταδίδει η Deutsche Welle, τα αίτια της βλάβης «παρέμειναν ασαφή, με τον Παναγιώτη Ψαρρό, πρόεδρο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, να δηλώνει πως από τη μία στιγμή στην άλλη χάθηκε η επαφή με τα αεροσκάφη στον αέρα. (…) «Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα συστήματα που διαθέτουμε είναι απαρχαιωμένα, κάτι που έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν», τόνισε ο ίδιος.

Η Tages-Anzeiger επισημαίνει από την πλευρά της ότι «η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών απέκλεισε το ενδεχόμενο σαμποτάζ, με τις αρχές να εκτιμούν πως πρόκειται μάλλον για τεχνικό πρόβλημα».

Πού οφειλόταν τελικά το πρόβλημα;

Το SPIEGEL Online επιχειρεί από την πλευρά του να διερευνήσει τα αίτια πίσω από το τεχνικό πρόβλημα.

Η βλάβη αφορούσε το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής, με αποτέλεσμα να χαθεί η επικοινωνία με τα πληρώματα των αεροσκαφών.

«Μια τέτοια κατάσταση είναι εφιάλτης για τους ελεγκτές», λέει στο SPIEGEL ο ειδικός στις αερομεταφορές Χάινριχ Γκρόσμπονγκαρντ.

«Διότι δεν έχουν καμία δυνατότητα να συντονίσουν τα πολλά αεροσκάφη και να αποτρέψουν επικίνδυνες καταστάσεις».

Και όλα αυτά σε μία περίοδο που ο ανατολικός τομέας του ελληνικού εναέριου χώρου, στα σύνορα με τη Βουλγαρία και την Τουρκία, «είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένος εξαιτίας του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Ελάχιστες διεθνείς αεροπορικές χρησιμοποιούν πλέον τον ρωσικό εναέριο χώρο, ενώ πάνω από την Ουκρανία δεν πετούν καθόλου πολιτικά αεροσκάφη».

Οι ελληνικές αρχές «είναι πεπεισμένες ότι πρόκειται για εσωτερικό πρόβλημα».

Ο Όλιβερ Βέσολεκ, προσθέτει από την πλευρά του πως «ακούγεται εδώ και καιρό ότι υπάρχει σοβαρή επενδυτική υστέρηση στην Ελλάδα. Μετά την πανδημία υπάρχει ισχυρή πίεση για περικοπές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

«Στην Ελλάδα όμως υπάρχει και ένα ακόμα ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι πολύ πιθανό κάτι να πήγε στραβά», λέει ο Βέσολεκ. Δεν κάνει με σαφήνεια λόγο για διαφθορά, αλλά επιτρέπει να εννοηθεί πως θα μπορούσε να υπάρχει ένας τέτοιος παράγοντας».

Το τι ακριβώς συνέβη την Κυριακή «θα το διαπιστώσουν – ίσως – οι ερευνητικές αρχές», συνεχίζει το SPIEGEL.