Συνάντηση του Ομπάμα, με υπότροφους του προγράμματος Obama Foundation Leaders

Συνάντηση με περίπου 100 υπότροφους του προγράμματος «Obama Foundation Leaders» από όλο τον κόσμο έχει αυτή την ώρα ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Μαζί του επί σκηνής θα βρεθεί η αδερφή του, Μάια Σοετόρο Εντζί, σύμβουλος του Ιδρύματος Ομπάμα.

Ο κ. Ομπάμα θα συνομιλήσει με τέσσερις απόφοιτους του φετινού προγράμματος από τη Σλοβακία, τη Μαλαισία, τη Ζιμπάμπουε και τη Ναμίμπια, για περίπου μία ώρα, σχετικά με την προσπάθειά τους να φέρουν μέσα από τις δράσεις τους θετική αλλαγή στις κοινότητές τους. Τους ομιλητές καλωσόρισε η Ελληνίδα συμμετέχουσα στο πρόγραμμα του 2023, Ελπίδα Κόκκοτα, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Mexoxo».

Michelle and I started the @ObamaFoundation to support the next generation of leaders creating sustainable change in their communities.



This week, I'll be joining our Obama Leaders in Greece where we’ll share ideas and dive deeper into the work they’re doing. pic.twitter.com/RYhmkUO2QR