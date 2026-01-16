Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για διαβουλεύσεις σχετικά με τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής αντίδρασης, μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο επικεφαλής των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών αναμένεται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος, όπως προστίθεται, διαχειρίζεται τις απευθείας επικοινωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Γουίτκοφ έχει έρθει σε επαφή με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Άμπας Αράγκτσι, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι παραμένει ασαφές εάν ο Μπαρνέα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται το Σαββατοκύριακο στο γκολφ κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Το ταξίδι του Μπαρνέα ακολουθεί μια τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη μεταξύ του Τραμπ και του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με την κρίση στο Ιράν.

Όπως επισημαίνει το Axios, κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν ώστε να δοθεί στο Ισραήλ περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστεί ενδεχόμενη ιρανική αντίποινα.

Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι, εκτός από τις ανησυχίες για αντίποινα, το τρέχον σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει πλήγματα σε στόχους των δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν, αλλά δεν θεωρείται από το Ισραήλ αρκετά ισχυρό ώστε να αποσταθεροποιήσει ουσιαστικά το καθεστώς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι αν το Ιράν ξαναρχίσει τη δολοφονία διαδηλωτών. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, παρά την καθυστέρηση, μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.