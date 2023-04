Ρωσία: Κατηγορίες για τρομοκρατία στην Τρέποβα μετά τη δολοφονία του πολεμικού μπλόγκερ

Κατηγορίες για τρομοκρατία απήγγειλε η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας στην Ντάρια Τρέποβα, τη νεαρή γυναίκα που φέρεται να προκάλεσε το θάνατο του πολεμικού μπλόγκερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατήγοροι ζητούν την κράτηση της μέχρι τις 2 Ιουνίου.

Daria Trepova, accused of murdering Vladlen Tatarsky, was taken to the Basmanny Court in Moscow.



It is reported that the prosecution is asking for her detention until June 2. pic.twitter.com/P3ZJYuoCAj — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2023

Η 26χρονη φέρεται να παρέδωσε στον Βλάντλεν Τατάρσκι ένα άγαλμα - βόμβα που προκάλεσε την φονική έκρηξη σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης ιδιοκτησίας Γιεβγκένι Πριγκόζιν την Κυριακή.

Russian investigators have released footage of 26-year-old Darya Trepova, whom they suspect of bringing the explosives that killed Vladlen Tatarsky, a Russian military blogger and supporter of Russia’s invasion of Ukraine ⤵️ pic.twitter.com/J8pctDGlpb — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 3, 2023

Οι ρωσικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η επίθεση σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από το έδαφος της Ουκρανίας και ότι η ύποπτη είναι υποστηρίκτρια του Ιδρύματος κατά της Διαφθοράς (FBK), του οποίου ηγείται ο φυλακισμένος Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Εξαπατήθηκε

Όμως, σύμφωνα με δηλώσεις φίλων και συγγενών της στο BBC, αν και ήταν ακτιβίστρια κατά του πολέμου της Ουκρανίας και είχε συλληφθεί σε διαδηλώσεις κατά την έναρξη της εισβολής οι απόψεις της δεν ήταν ριζοσπαστικές και δεν ήταν ικανή για φόνο. Ο σύζυγός της δε Ντμίτρι Ρίλοφ υποστηρίζει ότι μπορεί να την εξαπάτησαν.

Ένας γνωστός της δήλωσε στο BBC ότι πήγε σχολείο στην πόλη Πούσκιν έξω από την Αγία Πετρούπολη, προσθέτοντας ότι "δεν φαινόταν να έχει πολιτικές απόψεις τότε".

What we know about Darya Trepova - a suspect in the killing of Russian blogger Vladlen Tatarsky https://t.co/fmyp8OKvNQ — BBC News (World) (@BBCWorld) April 3, 2023

Άλλες πηγές λένε ότι αργότερα γράφτηκε στο κρατικό πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, αν και δεν είναι σαφές σε ποια σχολή, και εκτιμούν ότι δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της.

Σύμφωνα με έναν άλλο φίλο της, εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα κατάστημα vintage ρούχων στην πόλη, αλλά εγκατέλειψε τη δουλειά της πριν από ένα μήνα για να μετακομίσει στη Μόσχα.

Δεν είναι σαφές πόσο καιρό είναι παντρεμένη με τον σύντροφό της. Σε συνέντευξή τους στο κανάλι Agentstvo telegram, φίλοι της δήλωσαν ότι ο γάμος τους ήταν ένα "αστείο" και ότι στην πραγματικότητα ήταν απλώς φίλοι.

Ωστόσο, ορισμένες αναφορές λένε ότι και οι δύο συνελήφθησαν σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις 24 Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, κατά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία. Η Τρέποβα κρατήθηκε για 10 ημέρες, όταν αγνόησε τα αιτήματα της αστυνομίας να διαλυθεί το πλήθος.

Ο σύζυγός της θεωρείται μέλος μιας μικρής περιθωριακής ομάδας της αντιπολίτευσης που ονομάζεται Ελευθεριακό Κόμμα, η οποία συμμετείχε στις διαδηλώσεις. Το κόμμα δήλωσε ότι είχε μεταναστεύσει.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο Ρίλοφ καταζητείται επίσης για σχέση με τη δολοφονία. Ο ίδιος δήλωσε στο SVTV News ότι δεν θα μπορούσε να έχει διαπράξει φόνο με τη θέλησή της.

"Ναι, είναι αλήθεια ότι κανένας από εμάς δεν υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά πιστεύουμε ότι τέτοιες πράξεις είναι ανεπίτρεπτες. Είμαι 100% σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούσε ποτέ σε κάτι τέτοιο αν το γνώριζε" είπε.