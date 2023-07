Ουκρανική αντεπίθεση: Πλήγματα σε ρωσικό έδαφος αλλά και σε στόχους στις υπό κατάληψη περιοχές

Οι περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ της Ρωσίας δέχθηκαν πυρά από τις ουκρανικές δυνάμεις στην άλλη πλευρά των συνόρων τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, δήλωσαν οι κυβερνήτες των περιοχών, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα.

«Η πόλη Βαλουίκι δέχεται πυρά από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας", έγραψε ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram στις 07:36 π.μ. τοπική ώρα (0436 GMT).

Δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για πυρά ρουκετών, βομβαρδισμούς πυροβολικού ή κάποια άλλη μορφή επίθεσης.

"Το σύστημα αεράμυνας λειτούργησε, αλλά υπάρχει καταστροφή στο έδαφος", δήλωσε ο Γκλάντκοφ.

Ο Ρομάν Σταροβόιτ, ο κυβερνήτης της περιοχής Κουρσκ, βόρεια του Μπέλγκοροντ που συνορεύει επίσης με την Ουκρανία, δήλωσε ότι ένα σχολείο και ένα σπίτι υπέστησαν ζημιές όταν το χωριό Τιόκκινο δέχθηκε πυρά, χωρίς και πάλι να διευκρινίσει τη μορφή της επίθεσης.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές.

Η Ουκρανία σχεδόν ποτέ δεν αναλαμβάνει δημοσίως την ευθύνη για επιθέσεις εντός της Ρωσίας ή σε έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποίησαν αμάχους στον 16μηνο πόλεμο που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του γείτονά της τον Φεβρουάριο του 2022.

Εκρήξεις και επιθέσεις σε ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία σημειώνονται σχεδόν καθημερινά τους τελευταίους μήνες, με τους Ρώσους αξιωματούχους να κατηγορούν είτε τις ουκρανικές δυνάμεις είτε φιλοουκρανούς σαμποτέρ.

Ένας νεκρός και 36 τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από εκρήξεις αποδιδόμενες σε ομοβροντία του ουκρανικού πυροβολικού στην πόλη Μακίιβκα στην ανατολική Ουκρανία. Οι εκρήξεις έγιναν το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, σημειώνοντας ότι έπληξε ρωσικό «σχηματισμό» στη Μακίιβκα, που ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό.

Το «γραφείο στρατηγικών επικοινωνιών» του ουκρανικού στρατού ανέφερε μέσω Telegram πως «ως αποτέλεσμα πυρών ακριβείας (...) ακόμη μια βάση ρώσων τρομοκρατών στην προσωρινά κατεχόμενη Μακίιβκα έπαψε να υπάρχει». Σε βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, εικονίζεται έκρηξη σε απόσταση.

Κατά την ίδια πηγή, η ισχύς της μεγαλύτερης έκρηξης στην πόλη οφειλόταν στο ότι χτυπήθηκε αποθήκη πυρομαχικών. Ενώ δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο τα Reuters και dpa.

🔥russian media reported explosions in Donetsk and Makiivka. temporary occupied by russians



there are reports russian army positions in Makiivka in Donetsk region were hit .



video, source: grnt media pic.twitter.com/SeYNur6W3F