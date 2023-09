ΟΗΕ - Μάλι: Διακόσιες χιλιάδες παιδιά μπορεί να πεθάνουν από την πείνα

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) προειδοποίησαν ότι 200.000 παιδιά ενδέχεται να πεθάνουν από την πείνα μέχρι το τέλος του 2023 στο Μάλι, εάν δεν σταλεί η απαραίτητη βοήθεια. Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) εξέδωσαν κοινή δήλωση σχετικά με το θέμα.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών ενδέχεται να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, εκτοπισμών και της περιορισμένης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Μάλι παλεύει με την επισιτιστική ανασφάλεια και 2.500 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, κινδυνεύουν από την πείνα στην περιοχή Μενάκα (Menaka). Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κόσμο, δεν έχετε το «δικαίωμα να επιλέξετε ποιον θα σώσετε» και ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί μια άμεση λύση στην ανθρωπιστική κρίση στο Μάλι.

«Εάν δεν σταλεί η απαραίτητη βοήθεια στο Μάλι, 200.000 παιδιά μπορεί να πεθάνουν από την πείνα μέχρι το τέλος του 2023», προειδοποιεί η UNICEF, υπογραμμίζοντας ότι παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, τα κονδύλια για την παροχή βοήθειας στη χώρα βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

🚨#MALI: Conflict, displacement, and hindered humanitarian access risks pushing nearly one million young children into acute malnutrition.



🛑Despite the urgent situation, humanitarian appeals for Mali continue to be severely underfunded.



🗞️https://t.co/IiZ3DBJIGD