Νότιγχαμ: Συνελήφθη ένας άνδρας μετά τον εντοπισμό τριών νεκρών ανθρώπων (vid)

Η βρετανική αστυνομία, μετά από μεγάλη επιχείρηση αποκλεισμού του κέντρου του Νότιγχαμ και κινητοποίησης διασωστών, ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας 31χρονος άνδρας αφού εντοπίστηκαν τρεις νεκροί άνθρωποι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αστυνομία κλήθηκε τα ξημερώματα στην οδό Ίλκεστον όπου εντοπίστηκαν δύο νεκροί άνθρωποι να κείτονται στον δρόμο. Στη συνέχεια δέχθηκαν κλήση για άλλο περιστατικό στην οδό Μίλτον όπου ένα φορτηγό είχε επιχειρήσει να πέσει πάνω σε τρεις ανθρώπους.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε ακόμα ένας άνδρας νεκρός στην οδό Μαγκντάλα.

Όπως επισημαίνεται βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, η οποία είναι σε πρώτα στάδια, για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.

Η επικεφαλής αστυνομικός Κέιτ Μέινελ δήλωσε:

«Αυτό είναι ένα φρικτό και τραγικό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα τρία περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους και έχουμε έναν άνδρα υπό κράτηση.Η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και μια ομάδα ντετέκτιβ εργάζεται για να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη. Ζητάμε από το κοινό να είναι υπομονετικό όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Προς το παρόν, ορισμένοι δρόμοι στην πόλη θα παραμείνουν κλειστοί καθώς η έρευνα προχωράει.»

Officers are currently at an ongoing serious incident.

The following roads are closed-

Ilkeston Road,

Milton Street,

Magdala Road,

Maples Street,

Woodborough Road from junction of Magdala Road into the city,

Maid Marian Way junction of Parliament Street.

Updates to follow pic.twitter.com/OQMOppuYyj