Οργή στο Ισραήλ μετά το νέο προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινή όμηρο

Νέο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, στο οποίο η 26χρονη όμηρος Νόα Αργκαμάνι φαίνεται να δηλώνει ότι δύο από τους συγκρατούμενούς της είναι νεκροί εξαιτίας χτυπημάτων του ισραηλινού στρατού, προκαλώντας σοκ και οργή στο Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι χθες, Κυριακή, η Χαμάς είχε δημοσιεύσει ακόμα ένα προπαγανδιστικό βίντεο που εμφάνιζε τρεις Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο χθεσινό βίντεο, οι όμηροι απεύθηναν έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι. Το βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων ολοκληρώνεται με κείμενο που αναφέρει: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη» των ομήρων.

Το νέο μακάβριο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τρομοκράτες της Χαμάς δείχνει την Αργκαμάνι να λέει ότι οι άλλοι δύο Ισραηλινοί αιχμάλωτοι σκοτώθηκαν από «τα δικά μας χτυπήματα των IDF».

