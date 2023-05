Νέα Ζηλανδία: «Άλλος το έκανε», λέει ο ύποπτος για την πυρκαγιά σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 5 νεκροί

Ο 48χρονος, που κατηγορείται για τη φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στη Νέα Ζηλανδία, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 5 άνθρωποι, δήλωσε σήμερα όταν παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου ότι "κάποιος άλλος το έκανε".

"Χρειάζομαι εγγύηση, χρειάζομαι έναν καλό δικηγόρο. Κάποιος άλλος το έκανε", είπε φωναχτά ο άνδρας κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στο περιφερειακό δικαστήριο του Ουέλινγκτον.

Ο ύποπτος, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, κατηγορείται για εμπρησμό και ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο Loafers Lodge τα ξημερώματα της Τρίτης, βάζοντας φωτιά λίγες ώρες νωρίτερα σε καναπέ στο τετραώροφο αυτό κτίριο στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας. Ο κατηγορούμενος έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν αναζητά άλλο πρόσωπο σε σχέση με την πυρκαγιά.

