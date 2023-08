Ζούκερμπεργκ vs Μασκ: Μονομαχία σε... κλουβί για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Ζωντανά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) θα μεταδοθεί ο αγώνας μεταξύ του Ίλον Μασκ και του Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Οι μεγιστάνες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα «μονομαχήσουν» μέσα στο «Οκτάγωνο», που χρησιμοποιείται για τους αγώνες του Ultimate Fighting Championship (UFC), στο Λας Βέγκας.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.