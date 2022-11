Λευκός καπνός στις συνομιλίες Σερβίας-Κοσόβου, ικανοποίηση Μπορέλ

Σε συμφωνία της ύστατης στιγμής κατέληξαν η κοσοβάρικη και η σερβική κυβέρνηση προκειμένου να λάβει τέλος η σχεδόν διετής διένεξή τους για τις πινακίδες των αυτοκινήτων στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, που η Δύση προειδοποιούσε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στο ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων.

«Έχουμε συμφωνία», ανακοίνωσε το βράδυ ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τζοζέπ Μπορέλ μέσω Twitter, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.



We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT