Κίεβο: Ρωσικά drones εξερράγησαν σε ρουμανικό έδαφος - Διαψεύδει το Βουκουρέστι

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσαν και πυροδοτήθηκαν σε ρουμανικό έδαφος τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης σε ουκρανική λιμενική υποδομή στον ποταμό Δούναβη.

During a mass overnight Russian attack near the port of #Izmail, Russian #Shahed attack drones crashed and detonated in Romania, reported the spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Oleg Nikolenko.



On the photo explosion in #Romania. pic.twitter.com/3sfUhXjXke