Ισραήλ: Σειρήνες στη Γαλιλαία από λιβανέζικα μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Σύμφωνα με ενημέρωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώθηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ νωρίτερα την Παρασκευή, ενεργοποιώντας τις σειρήνες στην Άνω Γαλιλαία.

Το ένα drone αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας Iron Dome, ενώ τα άλλα δύο έπληξαν περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, λέει ο στρατός.

«Το περιστατικό έληξε και οι λεπτομέρειες του είναι υπό εξέταση», προσθέτει ο Ισραηλινός Στρατός.

3 aircraft infiltrated into Israeli territory from Lebanon a short while ago.



