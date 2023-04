Πέντε νεκροί από πυρά ενόπλου στο Λούισβιλ του Κεντάκι (vids)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Λούισβιλ, στο Κεντάκι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, αναφέροντας ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της αστυνομίας, το συμβάν συνέβη στο οικοδομικό τετράγωνο 300 του Ιστ Μέιν. Το FBI τόνισε ότι μέλη του έχουν φτάσει στο σημείο.

Οι αστυνομικές αρχές εξέδωσαν νωρίτερα οδηγία συμβουλεύοντας το κοινό να αποφεύγει την περιοχή. Ο δήμαρχος της πόλης, Κρέγκ Γκρίντμπεργκ, κάλεσε επίσης τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το γήπεδο μπέιζμπολ Σλάγκερ Φιλντ μέχρι νεωτέρας, μετέδωσε το Fox News.

Σύμφωνα με τον Independent, το περιστατικό σημειώθηκε σε τράπεζα.

#BREAKING HEAVY police presence here in the area of 300 Main St. in Louisville.



Police are urging you avoid the area. They say there is a “major police incident” in this area.



We are working to get more information from LMPD right now. Info is very limited at the moment. @WLKY pic.twitter.com/Zzlg88SvfQ