ΗΠΑ: Πέντε νεκροί και έξι αγνοούμενοι από έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία (vids)

Έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ενώ έξι αγνοούνται, καθώς τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

NEW - Massive explosion reported in a factory that produces chocolate in Reading, Pennsylvania pic.twitter.com/wqyr9Kzh9r

Επτά άνθρωποι έχουν διακομισθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο εργοστάσιο της R.M. Palmer Company στο Δυτικό Ρέντινγκ, πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Φιλαδέλφειας.

Multiple people were killed and missing after a powerful explosion ripped through a chocolate factory in West Reading, Pennsylvania, on Friday, sending a plume of smoke into the air and shaking houses blocks away, officials said. https://t.co/3GuIAF3Qmz pic.twitter.com/EJycnk3qbo