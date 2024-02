Γαλλία: Νεκρός άνδρας σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς – Αποφεύχθηκε γυναικοκτονία, λένε οι Αρχές

Αποφεύχθηκε γυναικοκτονία, το βράδυ της Τετάρτης, στα προάστια του Παρισιού, όταν μία γυναίκα χρησιμοποίησε το τηλέφωνο «εξαιρετικός κίνδυνος».

Η γυναίκα θορυβήθηκε όταν διέκρινε τον πρώην σύντροφό της από το μάτι της πόρτας του διαμερίσματός της. Ο άνδρα ήταν κρυμμένος πίσω από την πόρτα στο διάδρομο της πολυκατοικίας.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον τους και οι αστυνομικοί τον σκότωσαν. Ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε στο χέρι από σφαίρα του δράστη. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Περιοχής Παρισίων χαιρέτησε την αστυνομική απάντηση σε αυτή την ειδική κλίση.

Είναι η πρώτη φορά που το ειδικό τηλέφωνο, που στοχεύει να προστατεύσει τις γυναίκες υπό απειλή, λειτούργησε και έσωσε ένα θύμα από τη δολοφονία.

Η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία είχε αναλάβει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού τους στις 18 Ιανουαρίου. Ο 26χρονος δράστης ήταν γνωστός στις αρχές για ενδοοικογενειακή βία στο παρελθόν.

Τα μέλη της αστυνομίας που κλήθηκαν στο σημείο έλαβαν «υποστήριξη» από τον νομάρχη της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνέζ, ο οποίος διευκρίνισε ότι η αστυνομία έπρεπε να «αντεπιτεθεί αφού έγινε στόχος πυροβολισμών».

Soutien aux policiers intervenus suite au déclenchement d’un téléphone ☎️ femme en très grand danger, qui ont dû riposter, après avoir été la cible de tir d’arme à feu, à #NoisyleGrand.

Protéger toutes et tous, surtout les plus vulnérables, avec courage et abnégation, parfois au… pic.twitter.com/iZeAKUG8ZK