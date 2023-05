Ιταλία - Κροατία

Σαρώνουν οι πλημμύρες, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, σε πόλεις και περιοχές της Ιταλίας και της Κροατίας, με τον απολογισμό μέχρι το μεσημέρι να είναι οκτώ νεκροί και πάνω από 5.000 εκτοπισμένοι.

Οι μεγάλες βροχοπτώσεις πλήττουν την ευρύτερη περιοχή μεταξύ της Ρομάνια και της περιφέρειας Μάρκε, όπου σήμανε κόκκινος συναγερμός από τη Δευτέρα το βράδυ και που αναμένεται να κρατήσει μέχρι σήμερα.

Emergenza maltempo in #EmiliaRomagna la #GuardiaCostiera 🇮🇹 in campo per il @DPCgov con battelli, elicotteri e nuclei subacquei

Questa mattina, a #Faenza, l’equipaggio dell'elicottero #Nemo12 ha tratto in salvo due anziani rifugiati sul tetto di una abitazione. #AllertaMeteoER pic.twitter.com/R21avUjGKe — Guardia Costiera (@guardiacostiera) May 17, 2023

Η Πολιτική Προστασία της χώρας υπογραμμίζει ότι «η περιοχή που έχει πλημμυρίσει, με ανυπολόγιστες καταστροφές, είναι τεράστια και στην φάση αυτή κινδυνεύουν ακόμη και τα μέλη των σωστικών συνεργείων». Παράλληλα με τις πλημμύρες, υπάρχουν πολλές κατολισθήσεις που αποτελούν τεράστιο κίνδυνο και για όσους οδηγούν σε μικρούς επαρχιακούς δρόμους.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας Νέλλο Μουζεμούτσι δήλωσε ότι περίπου 5.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, 50.000 είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και περισσότεροι από 100.000 χωρίς κινητό τηλέφωνο ή σταθερό τηλέφωνο.

Στην τουριστική πόλη της Ραβέννα στη βορειοανατολική Ιταλία, οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους κτιρίων για να ξεπεράσουν την καταιγίδα. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του εκεί όταν το αυτοκίνητό του βυθίστηκε στο νερό.

Wow. More footage from Via Saffi. This is the main road to the hospital and airport. Now basically a river. #Italyfloods #Bologna pic.twitter.com/mGcXVW5JRg — Tom Benjamin (@Tombenjaminsays) May 17, 2023

Στο Ριτσιόνε, μια παραθαλάσσια πόλη στην Αδριατική Θάλασσα, ο δήμαρχος προειδοποίησε τους ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους, καθώς ορισμένοι χρησιμοποίησαν φουσκωτά για να διασχίσουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Στην περιοχή μεταξύ της Ανκόνα, ενός σημαντικού λιμανιού της Αδριατικής, και του Πέζαρο και του Ουρμπίνο, δύο πόλεων δημοφιλών στους τουρίστες, οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν 80 περιστατικά που σχετίζονται με τις πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένων πεσμένων δέντρων, κατολισθήσεων και παγιδευμένων ατόμων σε αυτοκίνητα.

At least eight people died and thousands were evacuated from their homes as torrential rain battered #Italy's northern Emilia-Romagna region, triggering widespread floods, officials said on Wednesday.https://t.co/xa0JxnxzH6 pic.twitter.com/EzlR7J4MgW — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) May 17, 2023

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μεταβαίνει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών που διεξάγεται στην Ιαπωνία, δήλωσε από την Αλάσκα ότι θα συγκληθεί το συντομότερο υπουργικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την στήριξη των πληγέντων.

WATCH: Drone footage of the flood hit city Cesena in the Emilia-Romagna region of Italypic.twitter.com/lUIvvAOS30 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 17, 2023

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 5 νεκροί και αδιευκρίνιστος αριθμός αγνοουμένων. Σημειώνονται διάφορες κατολισθήσεις και υπερχειλίσεις σε περισσότερους από 12 ποταμούς και χειμάρρους κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουν εκτοπιστεί περίπου 5.000 άτομα από τις εστίες τους, συχνά με φουσκωτές λέμβους ή ακόμη και με ελικόπτερα.

Ένας άλλος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Φόρλι, αφού ο ποταμός Μοντόνε έσπασε τις όχθες του. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι οι πλημμύρες είναι η «χειρότερη κατάσταση» που έχει βιώσει ποτέ η πόλη.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται στην περιοχή, καθώς οι διασώστες αναζητούν όσους έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους, αφού τα ποτάμια που φούσκωσαν από τις πολυήμερες βροχοπτώσεις προκάλεσαν καταστροφές σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο δήμαρχος της Τσεζάνα προειδοποίησε σήμερα για υπερχείλιση ποταμών και κάλεσε τους κατοίκους να μετακινηθούν στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους. «Η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει και πάλι κρίσιμη», δήλωσε ο Έντσο Λατούκα. «Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μειώσουμε την επιφυλακή μας».

Τα σχολεία σε πολλές περιοχές παρέμειναν κλειστά, και σημειώνεται πλήθος αποκλεισμένων δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών, με μεγάλες ζημιές και στην Αδριατική ακτή, που είχε ως αποτέλεσμα την επέμβαση των Αρχών αλλά και εθελοντών.

Πρόκειται για τη δεύτερη θεομηνία στην ευρύτερη περιοχή της Ρομάνια μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, η πρώτη εκ των οποίων ήδη είχε αφήσει στο πέρασμά της 2 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.

Να σημειώσουμε επίσης πως σε κεντρική περιοχή της Μπολόνια, πριν από λίγη ώρα ο χείμαρρος Ραβόνε υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τα γνωστά πόρτιτσι της πόλης, ενώ οι Αρχές κάνουν έκκληση στον πληθυσμό να μεταβεί στους πάνω ορόφους των κτιρίων.

Σύμφωνα με τα Ιταλικά ΜΜΕ έπεσαν μέχρι στιγμής 130 χιλιοστά βροχής, μια τεράστια ποσότητα πόσο μάλλον ύστερα από μια πολύμηνη ξηρασία.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το φράγμα Ριντράκολι στην επαρχία Φορλί - Τσεζένα υπερχείλισε από τη μεγάλη ποσότητα βροχής που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες, παρόλο που η τεχνητή λεκάνη είχε ήδη εν μέρει εκκενωθεί προληπτικά.

Severe floods are widespread across Italy's Emilia Romagna region after heavy rains, with rescue operations underwayhttps://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/H5EQH9UBHj — Sky News (@SkyNews) May 17, 2023

F1 Grand Prix ακυρώθηκε λόγω καιρού

Το Γκραν Πρι της Φόρμουλα I στην Έμιλια Ρομάνια στην Ίμολα δεν θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη βόρεια ιταλική περιοχή, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Τετάρτη.

«Η απόφαση ελήφθη επειδή δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί με ασφάλεια ο αγώνας για τους οπαδούς μας, τις ομάδες και το προσωπικό μας και είναι το σωστό και υπεύθυνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε δεδομένης της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της περιοχής», ανέφεραν οι διοργανωτές.