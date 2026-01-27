Στην Τούμπα επικρατεί σιωπή και βαρύ πένθος. Σε μια μέρα που μαυρίζει την ιστορία του ΠΑΟΚ, σύσσωμη η οικογένεια του Δικεφάλου βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τα επτά νέα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα στη Ρουμανία. Από το απόγευμα, φίλαθλοι προσέρχονταν ασταμάτητα, αφήνοντας λίγα λουλούδια ως ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ.

Λίγο μετά τις 20:00 έφτασαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, βαθιά συγκλονισμένοι από την τραγωδία. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, η Μαρία Γκοντσαρόβα, ο Αντρέ Βιεϊρίνια και οι αρχηγοί της ομάδας στάθηκαν μπροστά στο σημείο, κρατώντας όλοι λουλούδια.

