Σήμα κινδύνου από την παροχολογία για το Χρηματιστήριο

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Το κρεσέντο παροχολογίας που ξεκίνησε από η κυβέρνηση και θα κλιμακώσει όλη αυτή την εβδομάδα, προβληματίζει αρκετούς αναλυτές, οι οποίοι φοβούνται… εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό με αντίκτυπο και στην κεφαλαιαγορά αν εκτιμηθεί ότι οι παροχές θέσουν σε κίνδυνο της πορεία της οικονομικής ανάπτυξης.

Αν και ο φετινός Μάιος είναι «φορτωμένος» με πολλές και διαφορετικές εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως την αντίδραση των επενδυτών και να καθορίσουν το αν θα περιοριστούν τα ρίσκα, όμως το κρεσέντο παροχολογίας που ξεκίνησε από χθες η κυβέρνηση και θα κλιμακώσει όλη αυτή την εβδομάδα, προβληματίζει αρκετούς αναλυτές, οι οποίοι φοβούνται… εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό με αντίκτυπο και στην κεφαλαιαγορά αν εκτιμηθεί ότι οι παροχές θέσουν σε κίνδυνο της πορεία της οικονομικής ανάπτυξης.

«Απελευθερωμένη» από τις δεσμεύσεις του μνημονίου και κινούμενη πλέον σε τακτικές… Τσοβόλα δώστα όλα, η κυβέρνηση ξεκίνησε μπαράζ παροχολογίας, ενώ αρκετοί φοβούνται νομοθέτηση μέτρων που θα τροποποιούν ουσιαστικά τις γραμμές και τις νόρμες του προϋπολογισμού, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό αρκετοί αναλυτές και παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν αυτές οι εξελίξεις να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για μια διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο εδώ και ένα 4μηνο κινήθηκε χωρίς σοβαρές αποφορτίσεις.

Η συγκυρία είναι έτσι κι αλλιώς κρίσιμη, καθώς το πρώτο 4μηνο ήταν εξαιρετικό για όλες τις αγορές διεθνώς, με τους αμερικανικούς δείκτες να προσεγγίζουν εκ νέου τα ιστορικά υψηλά τους, πιστοποιώντας ότι το πιο μακροχρόνιο και ανθεκτικό bull market της ιστορίας συνεχίζεται.

Οι αγορές είναι υπερφορτωμένες με ιλιγγιώδη κέρδη, καθώς κάποιοι από τους διεθνείς δείκτες πραγματοποίησαν το καλύτερο πρώτο 4μηνο των τελευταίων 30 ετών, οπότε ίσως οι επικείμενες εκλογές σε όλη την Ευρώπη να οδηγήσουν σε «κλείδωμα» ρευστότητας και περιορισμό ρίσκων.

Άλλωστε, αυτές οι εκλογές δεν αποκλείεται να πυροδοτήσουν ευρύτερες συστημικές αλλαγές σε πολλά πεδία, τέτοιες που οι αγορές πάντα «φοβούνται» και λαμβάνουν τις άμυνές τους, κινούμενες συντηρητικά.

Και, μπορεί ο Απρίλιος σε ποσοστό περίπου 80% να είναι θετικός για το Χ.Α. την τελευταία 15ετία – κάτι που επιπεδώθηκε και φέτος – όμως ο Μάιος πολύ συχνά είναι μήνας ρευστοποιήσεων και «κλειδώματος» κερδών για τις αγορές διεθνώς, εξού και το παλιό γνωμικό «Sell in May and go away».

Αν «γυρίσουν» οι διεθνείς αγορές, νομοτελειακά θα διορθώσει και το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο – έχοντας χάσει εντελώς το πολυετές bull market – πρωταγωνίστησε στην αντίδραση του 4μήνου, με οδηγό τις τράπεζες.

Από σήμερα λοιπόν – ουσιαστικά – η αγορά μπαίνει σε… τροχιά Μαΐου, καθώς η περασμένη εβδομάδα δεν ήταν ενδεικτική, οπότε μένει να διαφανούν οι διαθέσεις τόσο των short όσο και των long.

Οι… έξτρα εξελίξεις του φετινού Μαΐου

Απ’ τη μία λοιπόν ελλοχεύει το ενδεχόμενο διόρθωσης στο Χ.Α., από την άλλη το Μάιο θα υπάρξουν εξελίξεις που μπορούν να προσδώσουν νέο ενδιαφέρον στους επενδυτές.

Την περασμένη Παρασκευή ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε την Ελλάδα κατά μία βαθμίδα, κάτι που όμως είχε προεξοφληθεί και δεν αναμένεται να φέρει κάποιο ισχυρό «μπόνους» στην ελληνική αγορά.

Μέσα στο πρώτο 10ήμερο του μήνα αναμένεται να εκδοθεί το 7ετές ομόλογο από το ελληνικό δημόσιο, με στόχο ένα επιτόκιο πέριξ του 2,75% με 2,80%, ενώ το ίδιο διάσημα η Ελλάδα θα προβεί σε μερική αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ κατά 3,7 δισ. ευρώ, ώστε να παραμείνει υπόλοιπο περίπου 5,8 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, την άλλη Δευτέρα, 13 Μαΐου αναμένεται να αναβαθμιστούν στους δείκτες MSCI Greece οι Εθνική και Eurobank, κάτι που θα φέρει εκτιμώμενες εισροές 130 εκατ. ευρώ. Στις 16 τρέχοντος θα υπάρξει το Investors Day της Εθνικής Τράπεζας στο Λονδίνο όπου θα παρουσιαστεί το οργανόγραμμα και οι ευρύτεροι στόχοι της τράπεζας στους διεθνείς επενδυτές.

Τέλος, στις 26 Μαΐου εκτός από τις ευρωεκλογές έχουμε και τις αυτοδιοκητικές εκλογές όπου αναλόγως με τη διαφορά που θα καταγραφεί μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, θα αρχίσει και το «παιχνίδι» προεξόφλησης ευρύτερης νίκης της πρώτης στις εθνικές εκλογές, κάτι που ίσως πυροδοτήσει νέο ανοδικό κύμα στην αγορά, ειδικά αν έχει προηγηθεί (κανονική) διόρθωση.

Τα εξαιρετικά κέρδη του 4μήνου και τα σημάδια κόπωσης

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε (και) ο Απρίλιος για το ελληνικό χρηματιστήριο - επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά αλλά και την παράδοση – μολονότι στις 5-6 τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα, φάνηκαν κάποια εύλογα σημάδια κόπωσης.

Εν μέσω ευνοϊκού περιβάλλοντος διεθνώς, το ελληνικό χρηματιστήριο είχε εντυπωσιακά κέρδη το μήνα Απρίλιο, με το Γενικό Δείκτη να ενισχύεται σε ποσοστό 7,19%, τον FTSE 25 να κερδίζει 6,72%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 15,64% συνεχίζοντας το ράλι του.

Η αγορά καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου κινήθηκε μόνο με ενδοσυνεδριακές διορθώσεις που επαναφόρτισαν τη δυναμική, δεδομένου ότι η κερδισμένη ρευστότητα επανεπενδύεται, οδηγώντας σε εναλλαγές πρωταγωνιστών.

Σε επίπεδο 4μήνου, ο Γ.Δ. ενισχύεται σε ποσοστό 26,26% - υποσκελίζοντας εντελώς τις απώλειες όλου του 2018 – ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε άνοδο 45,18%. Θυμίζουμε πως στο σύνολο του 2018, ο τραπεζικός δείκτης είχε απωλέσει το 49,82% της αξίας του.

Πάντως, τα σημάδια κόπωσης που είχαν διαφανεί στις τελευταίες συνεδριάσεις του Απριλίου συνεχίστηκαν και στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Μαΐου για το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ στις τελευταίες συνεδριάσεις έχει πέσει κατακόρυφα η αξία συναλλαγών.

Μένει να δούμε λοιπόν αν η άκρατη παροχολογία θα φέρει προβληματισμό και διόρθωση στο Χ.Α. το Μάιο, ή αν θα διατηρηθεί το ενδιαφέρον. Όπως και να ‘χει, «κλειδί» για να υπάρξει κάτι καλύτερο και να γίνει κίνηση υπέρβασης των 780-790 μονάδων είναι ασφαλώς η αξία συναλλαγών, που θα πρέπει να επιστρέψει στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ ώστε να αλλάξει επίπεδο η αγορά.