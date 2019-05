Ρωσία: 13 νεκροί και έξι τραυματίες από πυρκαγιά σε αεροπλάνο

Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά και την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε σήμερα ένα αεροσκάφος της εταιρείας Aeroflot στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, μετέδωσε το πρακτορείο Tass επικαλούμενο ιατρικές πηγές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν. Ένας αριθμός επιβατών αγνοείται», είπε η ίδια πηγή πηγή, ενώ αναφέρεται από τις αρχές πως συνολικά, «υπήρχαν 73 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος»,

Το πλήρωμα του Sukhoi Superjet 100, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει προγραμματισμένο δρομολόγιο για το Μουρμάνσκ, επιβεβαίωσε ότι λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του χτυπήθηκε από κεραυνό και να αρπάξει φωτιά, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας τα όργανα του.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αεροπλάνο χτύπησε δύο φορές στον διάδρομο κατά την προσγείωσή του», είπε ένας εκπρόσωπος των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών της Ρωσίας.

Η εταιρεία Aeroflot στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση SU 1492 «επέστρεψε στο αεροδρόμιο για τεχνικούς λόγους» και ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έχει πλέον κατασβεστεί. «Προσφέρθηκε ιατρική βοήθεια σε όσους την χρειάζονταν», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι έχει ήδη συσταθεί μία επιτροπή για να ερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Νωρίτερα, το πρακτορείο είχε κάνει λόγο για «πενταμελές πλήρωμα». Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν αν το θύμα ήταν επιβάτης ή μέλος του πληρώματος. Το αεροδρόμιο είχε κλείσει προσωρινά μετά το δυστύχημα, όμως ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης ξανάνοιξε και λειτουργεί πλέον κανονικά.

Η αιτία της αναγκαστική προσγείωσης ήταν λόγω πυρκαγιάς σε έναν από τους κινητήρες του, μετέδωσε το πρακτορείο Tass. «Το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου μετά την απογείωση. Επιχείρησε να προσγειωθεί κατεπειγόντως, δεν τα κατάφερε την πρώτη φορά. Την δεύτερη φορά, το σύστημα πέδησης χτύπησε στο έδαφος, κατόπιν χτύπησε με τη μύτη και επεκτάθηκε η φωτιά», ανέφερε.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνεται μια κολόνα καπνού να υψώνεται από το αεροπλάνο. Άλλες εικόνες το δείχνουν να φλέγεται ενώ προσπαθεί να προσγειωθεί και στη συνέχεια οι επιβάτες το εγκαταλείπουν από την πίσω έξοδο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, το αεροπλάνο ενδέχεται να χτυπήθηκε από κεραυνό, ωστόσο το πρακτορείο Ria Novosti έκανε λόγο για δυσλειτουργία στα ηλεκτρολογικά συστήματα του Superjet.

