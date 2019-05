Μήνυμα Μ. Πομπέο προς Ρωσία, Ιράν και Κούβα: Φύγετε από τη Βενεζουέλα

Η Ρωσία και οι άλλες χώρες, σύμμαχοι του Νικολάς Μαδούρο πρέπει "να φύγουν" από τη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, προειδοποιώντας ακόμη μία φορά τη Μόσχα.

«Οι Ρώσοι πρέπει να φύγουν», είπε μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, προσθέτοντας ότι «όλοι οι χώρες που παρεμβαίνουν στο δικαίωμα του βενεζουελάνικου λαού να αποκαταστήσει τη δημοκρατία του πρέπει να φύγουν».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι ελπίζει ότι θα έχει μια «ευρεία συζήτηση» για τη ρωσική παρουσία στο Καράκας όταν θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στη Φινλανδία «σε λίγες ημέρες». «Ο στόχος είναι σαφής. Θέλουμε να φύγουν οι Ιρανοί, οι Ρώσοι, οι Κουβανοί», υπογράμμισε.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο είχε δηλώσει την Παρασκευή, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει καθόλου να εμπλακεί στη Βενεζουέλα αλλά "θα ήθελε αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις".

«Δεν έχω δει το πλήρες πλαίσιο αυτής της φράσης», σχολίασε σήμερα ο Πομπέο, επιμένοντας όμως ότι ο Τραμπ «έχει διαμηνύσει με σαφήνεια ότι θέλουμε να φύγουν όλοι και αυτό περιλαμβάνει και τους Ρώσους».

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος Μαδούτο «κυβερνάει προς το παρόν» αλλά δεν μπορεί να είναι μέρος του μέλλοντος της χώρας, προσθέτοντας ότι ο λαός της Βενεζουέλας «θα απαιτήσει» να φύγει από το αξίωμά του.

NEW: Asked if Trump believes he could intervene militarily in Venezuela without Congress' approval, Mike Pompeo says, "The president has his full range of Article 2 authorities and I'm very confident that any action we took in Venezuela would be lawful" https://t.co/0VRfgJOgdF pic.twitter.com/ksOrZoTF1M