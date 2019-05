Στο κόκκινο η Μέση Ανατολή – 430 ρουκέτες κατά του Ισραήλ σε 24 ώρες

Μέσα σε 24 ώρες 430 ρουκέτες έπληξαν το Ισραήλ προερχόμενος από θύλακες της Χαμάς και της ισλαμικής Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικές επιδρομές, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από το στρατό να συνεχίσει τα πλήγματα και να ενισχυθούν οι δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων με άρματα μάχης, πυροβολικό και πεζικό. Στήριξη από τις ΗΠΑ που αναγνωρίζουν το δικαίωμα της αυτοάμυνας.

Η ένταση αναζωπυρώνεται. Η εκτόξευση των 430 ρουκετών από την πλευρά της Παλαιστίνης προς το Ισραήλ προκαλεί αντιδράσεις. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ρουκετών που έχουν εκτοξευθεί μέσα σε μια ημέρα βάλλοντας ανεξέλεγκτα κατά του Ισραήλ.

430 rockets fired from Gaza at Israel. IDF has struck terror targets in Gaza, including:



• Rocket launchers

• Attack tunnel shafts

• PIJ & Hamas weapons manufacturing factories

• PIJ training compound & command center located INSIDE a mosque

• Hamas weapons depot