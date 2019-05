Εκρηκτικό το κλίμα στη Μέση Ανατολή - Ρουκέτες και αεροπορικοί βομβαρδισμοί

Με αεροπορικό βομβαρδισμό σε στόχους εναντίον της Χαμάς και της ισλαμικής Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας απάντησε το Ισραήλ στις τουλάχιστον 200 ρουκέτες που εξαπολύθηκαν από τους παλαιστινίους. Για βομβαρδισμό του κτηρίου, όπου στεγάζεται το Ανατολού κάνει λόγο η Τουρκία. Παρενέβη και ο Ερντογάν.

Τουλάχιστον 200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν το Σάββατο από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον κοινοτήτων στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου να κηρύσσει συναγερμό, καθώς οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν από τις 11 το βράδυ, ώρα που ξεκίνησαν οι επιθέσεις με πυραύλους κατά της ισραηλινής πόλης Μπε ερ Σεβά. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν ισραηλινοί πολίτες.

Μια 50χρονη Ισραηλινή τραυματίστηκε σοβαρά από θραύσματα ρουκέτας στο Κιριάτ Γκατ, 20 χιλιόμετρα βορείως της Γάζας. Ένας Ισραηλινός, επίσης 50 ετών, τραυματίστηκε από θραύσματα στην Ασκελόν, όπως ανέφερε η αστυνομία κάνοντας λόγο και για άλλους τραυματίες, για τους οποίους όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκτός από τις πόλεις Ασντόντ και Ασκελόν, συνήθεις στόχους επειδή βρίσκονται πολύ κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, ρουκέτες εκτοξεύτηκαν και εναντίον πόλεων στο κεντρικό Ισραήλ, κοντά στο Μοντίν και το Ρεχοβότ. Αργά το απόγευμα, οι σειρήνες εξακολουθούσαν να ηχούν στις μεθοριακές ζώνες του Ισραήλ και η αστυνομία κάλεσε του κατοίκους να κατευθύνονται στα καταφύγια κάθε φορά που σημαίνει συναγερμός.

Σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο περίπου 30 θέσεις της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ. Ισραηλινά άρματα βομβάρδισαν επίσης πολλές στρατιωτικές θέσεις της Χαμάς. Μεταξύ των στόχων ήταν πέντε βάσεις της Χαμάς, μια κοινή βάση της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ και αρκετές βάσεις της τελευταίας οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς η κατάσταση στα σύνορα κλιμακώνεται, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κλείνει τις μεθοριακές διαβάσεις με τη Γάζα και τις ζώνες αλιείας του παλαιστινιακού θύλακα. Ο Νετανιάχου συγκάλεσε εκτάκτως σύσκεψη με τους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ορισμένων ρουκετών, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τα πλήγματα. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο ένοπλος βραχίονας της οργάνωσης απειλεί ότι θα επιτεθεί σε πολλούς στρατηγικούς στόχους στο Ισραήλ, όπως στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την Τουρκία οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς έπληξαν και τα γραφεία του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις από την Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν να καταδικάζει με έντονο τρόπο την επίθεση σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η Τουρκία και το πρακτορείο Anadolu θα συνεχίσουν να ενημερώνουν τον κόσμο για την ισραηλινή τρομοκρατία και τις ωμότητες στη Γάζα και άλλες περιοχές της Παλαιστίνης παρά τις επιθέσεις αυτές« ανέφερε σε ανάρτησή του.

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.



Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.