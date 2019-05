Βήμα για τουρκικά τετελεσμένα στην Ανατ. Μεσόγειο - Που το πάει η Τουρκία;

Του Νίκου Μελέτη

Σε μια διπλή κίνηση, που αποτελεί το πρώτο βήμα κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με σκοπό να προκαλέσει τετελεσμένα και να μετρήσει αντιδράσεις, η Τουρκία έστειλε το γεωτρύπανο Fatih για γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ δυτικά της Πάφου και συγχρόνως κρατά το ερευνητικό σκάφος BARBAROS για σεισμικές έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ νότια της Λεμεσού.

Η Τουρκία σε μια αιφνιδιαστική κίνηση χθες το πρωί εξέδωσε NAVTEX(560/19) για την πραγματοποίηση γεώτρησης από το FATİH που θα συνοδεύεται από τα σκάφη , SIEM KORKUT, SIEM ALTAN και SIEM SANCAR από τις 3 Μαΐου έως τις 3 Σεπτεμβρίου ,σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ και επί της Κυπριακής Υφαλοκρηπίδας.

Το FATIH είχε αποπλεύσει εδώ και δυο ημέρες από την Αττάλεια και κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα προς νοτιοανατολικά και χθες το βράδυ είχε μπει στην Κυπριακή ΑΟΖ και κατευθύνονταν προς το σημείο στο οποίο σύμφωνα με την NAVTEX θα επιχειρήσει την γεώτρηση.

Αυτή θα είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου στην Κυπριακή ΑΟΖ ,παρά το γεγονός ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση ,παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που έχει ξοδέψει τα τελευταία χρόνια για την αγορά 2 πλωτών γεωτρύπανων και δυο υπερσύγχρονων σεισμογραφικών σκαφών.

Η κίνηση αυτή της Τουρκίας έρχεται μετά την κοινοποίηση στον ΟΗΕ της επιστολής του εκπροσώπου του ψευδοκράτους(που είχε αποκαλύψει το Liberal.gr) και απειλούσε για την πραγματοποίηση γεώτρησης από την τουρκική εταιρία ΤΡΑΟ στα «Οικόπεδα» που αυθαίρετα και παράνομα παραχώρησε το ψευδοκράτος στην Τουρκία για έρευνα και εκμετάλλευση τα οποία μάλιστα βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Νησιού.

Παρ όλα αυτά όμως φαίνεται ότι η Τουρκία δεν αποτόλμησε προς το παρόν μια τέτοια κλιμάκωση, καθώς τα «Οικόπεδα» τα οποία υποτιθεται έχει παραχωρήσει το ψευδοκράτος επικαλύπτουν Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ τα οποία έχουν ήδη παραχωρηθεί σε ξένες εταιρίες και το πιο σημαντικό είναι σε περιοχή της ΑΟΖ που έχει οριοθετήσει με γειτονικές χώρες ,το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Έτσι πιθανότατα εξηγείται το γεγονός ότι η Τουρκία επέλεξε να κινηθεί δυτικά σε σημείο της κυπριακής ΑΟΖ που είναι εκτός οριοθέτησης με την Αίγυπτο, αλλά καταφανώς εμπίπτει στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα και περικλείεται στον νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ανακήρυξη της ΑΟΖ, θεωρώντας ότι θα είναι ηπιότερες οι αντιδράσεις του διεθνούς παράγοντα .

Όμως κάθε τέτοια ενέργεια συνιστά σοβαρή παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά συγχρόνως στρέφονται και εναντίον της Ελλάδας.

Η περιοχή στην οποία θα επιχειρήσει την γεώτρηση το Fatih είναι πολύ κοντά στο τριεθνές σημείο συνάντησης των υφαλοκρηπίδων Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας, βάσει της οριοθέτησης η οποία προκύπτει με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας και με επήρεια του Καστελόριζου αλλά και πλήρη φυσικά επήρεια σε θαλάσσιες ζώνες όλων των νησιών και βεβαίως της Κύπρου ,της Ρόδου ,της Κρήτης.

Η Τουρκία απορρίπτει βεβαίως μια τέτοια οριοθέτηση ,και αγνοώντας το Δίκαιο της Θάλασσας κάνει λόγο για διαγραφή των δικαιωμάτων σε θαλάσσιες ζώνες, όλων των νησιών όχι μόνο του Καστελόριζου ,αλλά και της Κύπρου και της Κρήτης και διαμοιρασμό όλης της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ της Αιγύπτου και της ίδιας της Τουρκίας στην βάση της μέσης γραμμής. Για τον λόγο αυτό κάθε προσπάθειά της Τουρκίας για επιβολή τετελεσμένων στην περιοχή αυτή αφορά άμεσα και την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη περιοχή μάλιστα βρίσκεται εντός της παραχώρησης με αριθμό «4321» προς την τουρκική ΤΡΑΟ από την τουρκική κυβέρνηση (όπως δείχνει ο επίσημος τουρκικός χάρτης), θεωρώντας ότι η περιοχή αφορά την τουρκική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Βεβαίως κάθε άλλο παρά είναι βέβαιο ότι το FATIH θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει κανονική γεώτρηση στο σημείο αυτό. Η προληπτική διπλωματία της Λευκωσίας έχει αποτρέψει μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες που διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την υλοποίηση γεωτρήσεων σε μεγάλα βάθη και για τα οποία δεν αρκεί μόνο η ύπαρξη ενός πλωτού γεωτρύπανου.

Με την προειδοποίηση ότι η τυχόν σύμπραξη σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας θα επισύρει διώξεις βάσει της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ,αλλά και σε κυρώσεις σε επίπεδο Ε.Ε., κράτησε κλειστές τις πόρτες των εταιριών αυτών στα αιτήματα της Τουρκίας.

Ετσι επιστράτευσε τρία τουρκικά βοηθητικά σκάφη για τα οποία εκφράζεται αμφιβολία εάν έχουν την δυνατότητα και το κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό για να πραγματοποιήσουν πλήρη γεώτρηση, χωρίς αυτό να αλλάζει φυσικά την σοβαρότητα της τουρκικής πρόκλησης.

Συγχρόνως το ερευνητικό σκάφος BARBAROS που πλέει πραγματοποιώντας σεισμογραφικές έρευνες νότια της Λεμεσού βάσει της NAVTEX που παράνομα εξέδωσε η Τουρκία ,επικαλύπτει την περιοχή στην οποία πραγματοποιεί κρίσιμες για τα επόμενα βήματα στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, το ειδικό ερευνητικό σκάφος NAUTICAL CEO.

Οι έρευνες αυτές (σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο της Κύπρου) αφορούν εξειδικευμένες γεωλογικές γεωφυσικές έρευνες στα Οικόπεδα 6,7,8,10 και 11 της Κυπριακής ΑΟΖ με σκοπό την επιλογή των σημείων που θα γίνουν οι επόμενες γεωτρήσεις καθώς θα προσφέρει και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να διασφαλισθούν οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για τις γεωτρήσεις αυτές.

Η Λευκωσία αντέδρασε στις κινήσεις της Τουρκίας και με NAVTEX (245/19)που εξέδωσε χθες , επισημαίνει ότι η τουρκική Αναγγελία για την γεώτρηση αφορά «μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δραστηριότητες που συνιστούν σημαντικότατη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου ,επηρεάζουν τις διαδικασίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και είναι ποινικά κολάσιμες βάσει της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Όπως αναμένονταν ,στο κλασσικό πλαίσιο, ήρθε λίγη ώρα αργότερα απάντηση από την Τουρκία με την NAVTEX 0572/19 με την οποία δηλώνεται ότι η αρμοδιότητα για έκδοση Αναγγελιών στην περιοχή αυτή ανήκει στον Σταθμό της Αττάλειας και επαναλαμβάνονται οι γνωστοί ισχυρισμοί ότι δεν «υφίσταται Κύπρος» αλλά «ελληνοκυπριακή Διοίκηση»…

Οι τουρκικές NAVTEX

TURNHOS N/W : 0560/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 03-05-2019 09:58)

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY FATİH, SIEM KORKUT, SIEM ALTAN AND SIEM SANCAR BETWEEN 03 MAY-03 SEP 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 55.32 N - 031 29.25 E

34 55.33 N - 031 31.68 E

34 53.33 N - 031 31.72 E

34 53.30 N - 031 29.28 E

WIDE BERTH REQUESTED.

TURNHOS N/W : 0572/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 03-05-2019 20:58)

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER MA57-245/19, IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA01-0560/19 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

3. ADDITIONALLY, THE "CYPRUS" MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA57-245/19 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.

4. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF "CYPRUS" NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY'S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN MA57-245/19 ARE NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.

Η Κυπριακή NAVTEX

03 1000 UTC MAY 2019

NAVIGATIONAL WARNING NR 245/19

ALL BE ADVISED THAT THE NAVIGATIONAL WARNING NR 0560/19 FA-01

IS REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY OF THE DRILLING

SHIP FATIH AND HER SUPPORTING VESSELS IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND

THE CONTINENTAL SHELF OF THE REPUBLIC OF CYPRUS.

THIS ACTION CONSTITUTES A GROSS VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW,

AFFECTS THE MARITIME SAFETY PROCEDURES

AND IS ALSO A CRIMINAL OFFENCE UNDER THE LAWS

OF THE REPUBLIC OF CYPRUS.

FOR MORE INFORMATION YOU ARE KINDLY REQUESTED TO CONTACT THE

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

CANCEL THIS MESSAGE 03 2359 UTC SEP 2019

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA