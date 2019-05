ΗΠΑ: Αποσύρθηκε από υποψήφιος για το ΔΣ της Fed ο Στ. Μουρ

Ο υποψήφιος που είχε επιλέξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για μία από τις δύο κενές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) αποσύρθηκε σήμερα, μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε επειδή άλλαζε απόψεις σχετικά με την πολιτική που θα έπρεπε να εφαρμοστεί για τα επιτόκια αλλά και για τα σεξιστικά σχόλια που είχε κάνει.

«Ο Στιβ Μουρ, ένας θαυμάσιος οικονομολόγος που είναι υπέρ της ανάπτυξης και ένας πραγματικά καλός άνθρωπος, αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διαδικασία για τη Fed», ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω του Twitter.

Ο Τραμπ είχε επιλέξει τον 59χρονο οικονομικό σχολιαστή τον Μάρτιο αλλά δεν τον είχε επισήμως ανακηρύξει υποψήφιο. Η απόφαση του Μουρ να αποσυρθεί συνιστά το δεύτερο πλήγμα για τον πρόεδρο, μετά από εκείνην του Χέρμαν Κάιν, την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος διεκδικούσε τη δεύτερη κενή θέση στο ΔΣ της Fed.

