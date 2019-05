Ήρθε το τέλος των ταμείων σε καταστήματα και τράπεζες;

Του Γιάννη Παλιούρη

Μια νέα εποχή για τη λιανική πώληση εγκαινίασε η Sainsbury, μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ – μάρκετ στη Βρετανία, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε το πρώτο κατάστημά της χωρίς καθόλου ταμεία.



Συγκεκριμένα, οι πελάτες του καταστήματος Sainsbury στο Holborn Circus του Λονδίνου, θα κάνουν τα ψώνια τους και στη συνέχεια απλά θα «σαρώνουν» τα προϊόντα που επέλεξαν, πληρώνοντας για τις αγορές τους μέσω εφαρμογής στο smartphone. Το κατάστημα αναδιαμορφώθηκε πλήρως για να υποδεχτεί τη νέα τεχνολογία, η οποία θα δοκιμαστεί για τρεις μήνες, όπως ανακοίνωσε η Sainsbury.

Αν και τα ταμεία έχουν καταργηθεί πλήρως, έχει εγκατασταθεί γραφείο υποστήριξης για τους αγοραστές που θέλουν να πληρώσουν με μετρητά ή κάρτες. Πάντως κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας το 82% των συναλλαγών στο κατάστημα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με τη χρήση εφαρμογής, σύμφωνα με τη Sainsbury.

Η Sainsbury δεν είναι ο πρώτος λιανοπωλητής που υιοθετεί τη πρακτική του καταστήματος χωρίς ταμεία. Τον δρόμο άνοιξε η Amazon, η οποία έχει ήδη ανοίξει αρκετά καταστήματα Amazon Go χωρίς ταμεία στο Σηάτλ, το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο, όπου ο πελάτης επιλέγει το προϊόν που θέλει και φεύγει από το κατάστημα χωρίς να περιμένει σε ουρές και ταμεία. Όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω εφαρμογής στο smartphone. Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη ότι η Amazon σχεδιάζει να ανοίξει 3.000 καταστήματα Go μέχρι το 2021, η λεγόμενη εμπειρία «Just Walk Out Shopping» είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει το μέλλον της λιανικής πώλησης.





Για τους αναλυτές του κλάδου, τα καταστήματα χωρίς ταμεία θα είναι η τρίτη μεγάλη επανάσταση στη λιανική, μετά την εφεύρεση της ταμειακής μηχανής το 1879 και την εισαγωγή της πιστωτικής κάρτας στις συναλλαγές από την Bank of America, τον Σεπτέμβριο του 1958.

Για τις επιχειρήσεις τα οφέλη είναι προφανή, αφού ένα κατάστημα χωρίς ταμεία έχει μικρότερα λειτουργικά κόστη. Για τους αγοραστές, η εμπειρία «tap to go» εξασφαλίζει γρήγορη εξυπηρέτηση, χωρίς ουρές και αναμονή στα ταμεία. Αν μάλιστα κατά τη διάρκεια των αγορών αλλάξουν γνώμη, μπορούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να αφαιρέσουν ένα προϊόν από τη σχετική λίστα.



Ουσιαστικά, τα λεγόμενα «cashierless» καταστήματα δεν είναι παρά η εισαγωγή του m-commerce σε φυσικούς χώρους. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, στις ΗΠΑ προβλέπεται ότι περισσότερο από το ήμισυ όλων των ηλεκτρονικών αγορών θα πραγματοποιούνται μέσω κινητών τηλεφώνων έως το 2020. Αντίστοιχη μελέτη που διενεργήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, έδειξε ότι το 75% ανώτερων στελεχών από τη Βρετανία και τη Γαλλία σχεδιάζουν σοβαρές επενδύσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών, κουπονιών και υπηρεσιών πληρωμών για κινητά, ώστε να διευκολύνουν τη λιανική πώληση.



Όπως γίνεται κατανοητό, το επάγγελμα του ταμία αναμένεται να πληγεί σφοδρά από την υιοθέτηση «cashierless» τεχνολογικών λύσεων. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη λιανική. Γκισέ τραπεζών ακόμα και reception ξενοδοχείων θα «αδειάσουν» από ανθρώπους τις επόμενες δεκαετίες. Οι τράπεζες – και στην Ελλάδα – ήδη επενδύουν σημαντικούς πόρους στην ηλεκτρονική τραπεζική, προωθώντας την αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση των πελατών τους, τουλάχιστον για τις απλές συναλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας ο αριθμός των tellers στις αμερικανικές τράπεζες θα μειωθεί σχεδόν κατά 8% από το 2014 έως το 2024, από 520.000 σε 480.000.