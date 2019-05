Νέα τουρκική «εισβολή» με το Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ, νότια της Λεμεσού

Του Νίκου Μελέτη

Νότια της Λεμεσού, σε περιοχές που επικαλύπτουν Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ και σε περιοχή που ήδη πραγματοποιούνται έρευνες για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, στέλνει για σεισμογραφικές έρευνες το Barbaros η Τουρκία, σε μία ακόμη προσπάθεια συντήρησης της έντασης και διατήρησης των γνωστών παράνομων βλέψεων της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με την Navtex 549/19 η Τουρκία αναγγέλλει την διεξαγωγή σεισμογραφικών ερευνών στην περιοχή (με την κίτρινη σήμανση) από το R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA και τα συνοδευτικά σκάφη, M/V TANUX-1 και R/V APOLLO MOON για το διάστημα από 1η Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου 2019.

(Mε πράσινο η περιοχή που έχει δεσμεύσει η Κυπριακή Δημοκρατία, με κίτρινο οι περιοχές ερευνών του Barbaros και με κόκκινο οι δύο παράνομα δεσμευμένες για τουρκικές ασκήσεις περιοχές)

Τους προηγουμένους μήνες το Barbaros είχε πραγματοποιήσει σεισμογραφικές έρευνες νότια της Λάρνακας, και οι δυο περιοχές αφορούν τα παράνομα Οικόπεδα F και G τα οποία έχει παραχωρήσει το ψευδοκράτος στην τουρκική κρατική Εταιρία ΤΡΑΟ και σύμφωνα με το γνωστό έγγραφο που κατέθεσε η τουρκική πλευρά στον ΟΗΕ θα επιχειρηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα η πραγματοποίηση παράνομης γεώτρησης από τουρκικό γεωτρύπανο.

Την ίδια στιγμή η Τουρκία πραγματοποιεί άσκηση με πραγματικά πυρά εντός της Κυπριακής ΑΟΖ δυτικά της Πάφου (1-3 Μαΐου) (NAVWARN 0546/19)και έχει δεσμεύσει επίσης παράνομα για ασκήσεις περιοχή νότια της Λεμεσού(NAVWARN 550/19) για διάστημα μέχρι και τις 16 Μαΐου.

Οι κυπριακές Αρχές με την Navtex 239/19 επισημαίνουν ότι η τουρκική Αναγγελία για τις έρευνες του Barbaros αφορούν μη εξουσιοδοτημένες και παράνομες δραστηριότητες στην ΑΟΖ, την υφαλοκρηπίδα και στην περιοχή ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και επικαλύπτει την Κυπριακή NAVTEX για τις επιστημονικές έρευνες του S/V NAUTICAL GEO, για τις οποίες έχει εκδοθεί NAVTEX από τις Κυπριακές Αρχές για το διάστημα 24 Απριλίου-30 Μαΐου.

Συγχρόνως οι Κυπριακές Αρχές χαρακτήρισαν παράνομες τις άλλες δυο τουρκικές NAVTEX για την πραγματοποίηση ασκήσεων επισημαίνοντας ότι εκδόθηκαν από «μη εξουσιοδοτημένο Σταθμό».

Η Τουρκία με την σειρά της απάντησε με την NAVTEX 0552/19 προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA και τα συνοδευτικά σκάφη «πραγματοποιούν σεισμογραφικές έρευνες σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», προβάλει τον ισχυρισμό ότι αρμόδια για την έκδοση Αναγγελιών για την περιοχή αυτή (σ.σ. νότια της Κύπρου!) είναι ο Σταθμός της Αττάλειας και επαναλαμβάνει τους γνωστούς ισχυρισμούς ότι η «Κύπρος που αναφέρεται στις NAVTEX δεν είναι το αυθεντικό συνεταιρικό κράτος που ιδρύθηκε το 1960» και η χρήση του ορού «δεν συνιστά με κανένα τρόπο αναγνώριση της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης ούτε προκαταλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που εκπηγάζουν από την Συμφωνία Εγγυήσεων και Εγκαθίδρυσης του 1960..»

Και η Τουρκική Αναγγελία η οποία φυσικά αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας καταλήγει: «Οι προσπάθειες για νομιμοποίηση των παράνομων διεκδικήσεων της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης μέσω της Larnaca NAVWARN NR MA52-239/19 είναι άκυρες και δεν γίνονται αποδεκτές από την Τουρκία..»

Η Τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του BARBAROS:

TURNHOS N/W : 0549/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 01-05-2019 23:30)

MEDITERRENEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 01 MAY - 31 JUL 19 IN AREA BOUNDED BY;

33 16.56 N - 032 42.71 E

33 23.10 N - 033 09.09 E

34 15.87 N - 033 09.26 E

34 12.66 N - 032 42.67 E

5 NM BERTH REQUESTED

H Κυπριακή NAVTEX:

01 1800 UTC MAY 2019

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAVIGATIONAL WARNING NR 239/19

ALL BE ADVISED THAT THE NAVIGATIONAL WARNING NR 0549/19 FA-91

IS REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY

IN THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE,

THE CONTINENTAL SHELF AND THE SEARCH AND RESCUE REGION

OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND IS OVERLAPPING

THE NR-222/19 / NAVIII0492/19.

THIS ACTION CONSTITUTES A VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW,

AFFECTS THE MARITIME SAFETY PROCEDURES

AND IS ALSO A CRIMINAL OFFENCE UNDER THE LAWS

OF THE REPUBLIC OF CYPRUS.

FOR MORE INFORMATION YOU ARE KINDLY REQUESTED TO CONTACT THE

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

CANCEL THIS MESSAGE 31 0001 UTC JUL 2019

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

Η αντίδραση της Άγκυρας:

(Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 01-05-2019 23:31)

TURNHOS N/W : 0552/19

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA AND SUPPORTING VESSELS M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NO. 0549/19 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

3. ADDITIONALLY, THE “CYPRUS” MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR MA52-239/19 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.

4. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF “CYPRUS” NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN NR MA52-239/19 ARE NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.