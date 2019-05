Συγκρούσεις στο Παρίσι μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και διαδηλωτών

Κάνοντας χρήση δακρυγόνων η γαλλική αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει μια ομάδα κουκουλοφόρων διαδηλωτών που ενώθηκαν με τα "Κίτρινα Γιλέκα" στην κεφαλή της πορείας για την Εργατική Πρωτομαγιά στο Παρίσι.

Οι ταραχές ξέσπασαν γύρω στις 11.00, τοπική ώρα, πριν ξεκινήσει η κεντρική πορεία των συνδικάτων. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δυνάμεις ασφαλείας εκτόξευσαν δακρυγόνα και βομβίδες κρότου-λάμψης εναντίον των εκατοντάδων ακροαριστερών ακτιβιστών –μέλη των αποκαλούμενων Black Blocs– που είχαν συγκεντρωθεί στη λεωφόρο Μονπαρνάς.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές, κουκουλοφόροι ή φορώντας κίτρινα γιλέκα, απάντησαν εκτοξεύοντας διάφορα αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε στο κεφάλι. Η γαλλική τηλεόραση έδειξε ένα βανάκι με σπασμένα τα τζάμια.

Vavin Metro: Riot police walked back 20 meters from the protesters. Tear gas is hanging in the air. #1erMai #GiletJaunes pic.twitter.com/m0l3pfqETO