Έκρυθμη η κατασταση στη Βενεζουέλα: Ο Γκουαϊδό καλεί τον λαό και ο Μαδούρο τον στρατό

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας με τον μεταβατικό πρόεδρο Χουάν Γκουαϊδό να καλεί τον λαό σε διαρκή εξέγερση προκειμένου να απομακρυνθεί από την εξουσία το καθεστώς και τον Νικολάς Μαδούρο να απευθύνεται κυρίως στον στρατό. Μάλιστα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας και στελέχη της στρατιωτικής ηγεσίας να προβαίνουν σε προειδοποιήσεις επιχείρησε επίδειξη δύναμης χωρίς να εμφανιστεί ο ίδιος.

Ο Γκουαϊδό έχει προϊδεάσει για τις ενέργειές του. Ζητά την αποχώρηση του Μαδούρο και τη διενέργεια ανοιχτών και δημοκρατικών εκλογών υπό την προεδρία του ως μεταβατικού και στο πλαίσιο αυτό έχει καλέσει σε σημερινή πανεθνική «εξέγερση» στο πλαίσιο και του εορτασμού της πρωτομαγιάς ως μήνυμα κατά του καθεστώτος. Ταυτόχρονα επικαλείται τη διεθνή στήριξη που απολαμβάνει στην πλειοψηφία των χωρών προκειμένου να υλοποιήσει τη δέσμευσή του.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, υποστηρικτές του Γκουαϊδό βγήκαν στους δρόμους την ώρα που ο αυτοανακηρυχθείς και αναγνωρισμένος από πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, μεταβατικός πρόεδρος της χώρας εμφανίστηκε στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα, στο Καράκας, εν μέσω μια ομάδας ανδρών που φορούσαν στρατιωτικές στολές.

Μαζική ήταν η κινητοποίηση υποστηρικτών του Γκουαϊδό προς το Προεδρικό Μέγαρο:

Στο πλευρό του ήταν και ο Λεοπόλδο Λόπεζ, εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης και ένα από τα πρώτα «θύματα» που ένιωσαν από πρώτο χέρι, τι σημαίνει η αντίθεση στο καθεστώς μέσω φυλακίσεων και αφαίρεσης όλων των δικαιωμάτων. Μεταξύ αυτών και του εκλέγεσθαι. Ο Λόπεζ μάλιστα κατέφυγε χτες μαζί με την οικογένειά του στην πρεσβεία της Χιλής στο Καράκας.

Η αντίδραση του Μαδούρο άμεση. Και δια των όπλων, αφού κινητοποιήθηκε ο στρατός και οι δυνάμεις που στηρίζουν το καθεστώς με αποτέλεσμα σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας Καράκας να σημειώνονται επεισόδια και πυροβολισμοί χωρίς ουδείς να γνωρίζει μέχρι τώρα αν υπάρχουν και πόσα θύματα.

Η στιγμή που η κάμερα συλλαμβάνει όχημα τεθωρακισμένο του στρατού να κινείται προς το συγκεντρωμένο πλήθος και να παρασύρει υποστηρικτές του Γκουαϊδό χαρακτηριστική για το τι συνέβη χθες στη Βενεζουέλα και τον τρόπο αντίδρασης των δυνάμεων που στηρίζουν τον Μαδούρο.

#BREAKING: A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase in #Venezuela pic.twitter.com/HuA14vZUzn — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 30, 2019

Χαρακτηριστικές και ο προειδοποιήσεις και ο απειλές του υπουργού Άμυνας της χώρας, ο οποίος υποκαθιστώντας τον Νικολάς Μαδούρο και πλαισιωμένος από μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας της Βενεζουέλας έκανε λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο «λουτρό αίματος» για το οποίος όμως υποστήριξε πως θα ευθύνεται η αντιπολίτευσης και οι υποστηρικτές του Χουάν Γκουαϊδό και του Λεοπόλντο Λόπεζ.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, η κατάσταση ήταν εξαιρετικά ρευστή με δημοσιεύματα να δίνουν και να παίρνουν για την στήριξη ή μη υψηλόβαθμων αξιωματικών στον Γκουαϊδό.

Ο Νικολάς Μαδούρο έσπευσε να ανακοινώσει ότι έχει την απόλυτη στήριξη όλων των όπλων. H πραγματικότητα πάντως φαίνεται να είναι κάπως διαφορετική αφού υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού τηρούν στάση αναμονής. Σε κάθε περίπτωση η στήριξη του συντάγματος πεζικού στο Μαρακάι και του μηχανικού στο Φόρτ Τιούνας είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Αναλυτές θεωρούν πως ο στρατός κράτα ακόμη στην εξουσία τον Μαδούρο ο οποίος έχει παραχωρήσει σε αντάλλαγμα την διοίκηση χαρτοφυλακίων, υπουργείων και οργανισμών. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η PDVSA, η κρατική εταιρεία πετρελαίου η οποία ελέγχεται αποκλειστικά τα τελευταία χρόνια από στρατιωτικούς.

Όποια όμως και αν είναι η στάση του στρατού, το μείζον για τον Γκουαϊδό είναι πρώτον να διατηρήσει το momentum στήριξης από τον λαό και δεύτερον να μην συλληφθεί. Τα χθεσινά γεγονότα δείχνουν ότι Γκουαϊδό διατηρεί την κύρια πηγή νομιμοποίησης του που δεν είναι άλλη από τον λαό της Βενεζουέλας ενώ παράλληλα πέτυχε να μη συλληφθεί υπό τον φόβο των διεθνών αντιδράσεων.

Όπως εκτιμά μάλιστα το think tank Stratfor, ο Γκουαϊδό είναι δύσκολο πια να συλληφθεί. Και αυτό προκαλεί πανικό στο καθεστώς Μαδούρο που αντιδρά σπασμωδικά με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει ουδείς ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Πολύ δέ περισσότερο αν ανήμερα Πρωτομαγιάς οι αντιδράσεις λάβουν διαστάσεις μεγαλύτερες και η έκκληση Γκουαϊδό για «εξέγερση» τύχει μεγαλύτερης αποδοχής.

Την ίδια στιγμή ο διεθνής παράγοντας παρακολουθεί τις εξελίξεις. Οι περισσότερες χώρες έχουν ταχθεί υπέρ της διεξαγωγής ανοιχτών και δημοκρατικών εκλογών με τον Νικολάς Μαδούρο να αντιδρά και να αντιπροτείνει μέχρι τώρα νέες εκλογές για την εθνοσυνέλευση όπου πρόεδρος είναι ο Χουάν Γκουαϊδό.